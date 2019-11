Weten wat je slikt tijdens het uitgaan nu ook mogelijk in Zeeland

Zeeuwen die een XTC-pil of poedertje wilden laten testen, moesten tot vandaag daarvoor naar Roosendaal. Daar was de dichtsbijzijnde DIMS-locatie (Drugs informatie en monitoring systeem), waarvan er 31 in Nederland zijn. Vanaf vandaag gaan preventiewerkers van Emergis in Goes testen afnemen. De DIMS-testlocaties zijn onderdeel van het Trimbos Instituut.

Veel plezier er mee

Doel van de testlocaties is een beeld te krijgen welke drugs er gebruikt worden in een bepaalde regio. Daarnaast kunnen gebruikers hun partydrugs gratis en anoniem laten testen, vertelt Leo de Pan van Emergis Preventie. "Maar het is niet binnen lopen, testen en veel plezier er mee. We gaan wel echt het gesprek aan en geven altijd een waarschuwing mee. Drugsgebruik is nooit zonder risico's."

Van scholier tot directeur

Hoewel er geen harde cijfers zijn, denkt De Pan dat het drugsgebruik in Zeeland niet onder doet voor dat in de Randstad. "Bovendien wordt het gebruikt in alle lagen van de bevolking en ook op alle leeftijden. Van scholier tot directeur."

Bij de testlocatie in Goes kan een zuurtest worden uitgevoerd om te bepalen wat de werkzame stof is (foto: Omroep Zeeland)

Recreatieve gebruikers mogen maximaal drie pillen laten testen, dit om te voorkomen dat dealers langskomen. Ook moeten de pillen in Nederland gekocht zijn.

Leo de Pan: "We kijken eerst of de pil al in onze database zit. We kijken naar de kleur, grootte en het symbool dat er op staat. Ook doen we de zuurtest, hiermee kunnen we zien welke werkzame stof er in zit. Bij XTC is dat bijvoorbeeld MDMA."

Als de pil nog niet bekend is, dan kan hij doorgestuurd worden naar een lab waar het verder wordt onderzocht. Na een week kunnen gebruikers bellen voor een analyse en krijgen zij informatie over welke stoffen met welke hoeveelheid er in de drug zitten.

Red Alert

Als er drugs worden aangetroffen die een extra risico met zich meebrengen, kan er direct ingegrepen worden. Dat kan met lokale, regionale of landelijke waarschuwingscampagnes. Er gaat een Red Alert uit als er stoffen in drugsmonsters zijn gevonden met een acuut gevaar voor de volksgezondheid.

Enkele partydrugs uitgestald bij de politie (foto: Facebook - Politieteam Zeeuws-Vlaanderen)

De Zeeuwse verslavingszorg probeert al jaren om een testlocatie naar Zeeland te halen. Lange tijd was er weinig draagvlak bij de Zeeuwse gemeenten.

Toen dat draagvlak er wel was, heeft het nog een tijd geduurd om de vergunningen rond te krijgen en alle zaken te regelen. Er zijn veel partijen betrokken bij het opzetten van zo'n testlocatie zoals de Zeeuwse gemeenten, het Trimbos Instituut, het OM, en de politie.

Kosten

Over de kosten willen betrokken partijen niets zeggen. Centrumgemeente Vlissingen betaalt de testlocatie uit bestaand budget voor verslavingszorg. Het Zeeuwse spreekuur is elke donderdag van zes tot acht uur 's avonds aan de Kloetingseweg 45 in Goes.