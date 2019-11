Gevonden kanonnen zijn volgens experts 'zeer bijzonder'

Kanonnenexpert Nico Binck (midden) bij de twee gevonden kanonnen (foto: Omroep Zeeland)

De kanonnen zijn van Britse makelij, maar het is volgens Brinck onduidelijk op welk schip ze hebben gestaan. "Of we daar achter komen moet de komende weken duidelijk worden wanneer we uitgebreid onderzoek gaan doen."

Een van de Engelse kanonnen is volgens de kanonnenexpert rond 1590 gemaakt (foto: Omroep Zeeland)

De twee kanonnen zijn vorig jaar ontdekt bij de aanleg van windpark Borssele. Ze staan nog op scherp, dus de kogel zit er nog in. Vandaag kwam Binck naar ArcheoCare in Maarssen, waar de kanonnen opgeslagen zijn, om een analyse te maken van de kanonnen.

Wethouder John de Jonge van de gemeente Vlissingen was ook aanwezig in Maarssen. "Ze gaan een prachtig plekje ergens krijgen, maar waar is nog onduidelijk. Wat wel duidelijk is, dat ze een plek binnen krijgen, want de stukken zijn uniek."

Er worden verschillende windparken voor de kust van Walcheren gebouwd. De windparken Borssele I en II bestaan uit in totaal 94 turbines en III en IV uit 77 turbines. Borssele V bestaat uit 2 turbines. De bouw van de windparken start in 2020. Zodra ze in bedrijf zijn leveren ze stroom aan zo'n twee miljoen huishoudens.

De kanonnen zijn gevonden door Blauwwind. Dit bedrijf bouwt de windparken Borssele op de Noordzee en trof ze aan tijdens een bodeminspectie. "We hebben direct de gemeente Vlissingen gevraagd of ze interesse hadden en dat was zo. Want anders hadden we ze op de zeebodem laten liggen," aldus Michiel Spoor van Blauwwind. Het bedrijf neemt ook de kosten van het onderzoek en restauratie op zich en doneert de twee kanonnen aan Vlissingen.

(foto: Omroep Zeeland)

