Mishandelingen op feest hockeyclub: man breekt kaak op meerdere plekken

De 19-jarige man ziet rond 1.30 uur dat een bekende van hem een klap op zijn hoofd krijgt. Als hij de dader aanspreekt, krijgt hij een duw en valt.

Een kwartier later komt het slachtoffer buiten degene tegen die hem een duw gaf. Hij vraagt waarom hij dat gedaan heeft en krijgt als antwoord een klap tegen zijn gezicht en valt op de grond. In het ziekenhuis blijkt dat zijn kaak op meerdere plekken gebroken is.

Door meerdere jongens geschopt

Een uur later wordt de andere man mishandeld. Als hij bij zijn fiets staat, pakt een jongen het fietslampje van de man van 20 jaar af. Als reactie vraagt hij wat de jongen doet en krijgt vervolgens een klap op zijn gezicht en valt van zijn fiets. Daarna wordt hij door meerdere jongens geschopt. Beveiligers schieten te hulp en hebben de jongens tegengehouden.

De politie is een onderzoek gestart naar de mishandelingen tijdens het feest. Het is niet duidelijk of het in beide gevallen om dezelfde dader gaat. Omdat het onderzoek nog te weinig heeft opgeleverd, wordt nu een getuigenoproep gedaan. De politie vraagt mensen die tijdens de avond iets van de incidenten hebben meegekregen, zich te melden. Ook komt de politie graag in contact met mogelijke andere slachtoffers.