Ride for the Roses in Zeeuws-Vlaanderen blijft bestaan

Deelnemers kort voor de start (foto: Omroep Zeeland)

Van oudsher wordt de Ride for the Roses vanuit Goes verreden, maar de laatste jaren was er ook een Ride in Zeeuws-Vlaanderen. Door onenigheid tussen beide besturen wilde Zeeuws-Vlaanderen afhaken. Maar dat is nu voorkomen. "Er was veel emotie en weinig rationaliteit", zegt Ben de Reu. "We hebben elkaar diep in de ogen gekeken en geconstateerd dat het eeuwig zonde zou zijn als de Ride in Zeeuws-Vlaanderen zou verdwijnen."

Overkoepelende organisatie

Aan de Ride for the Roses doen ieder jaar vele duizenden fietsers mee. Zij rijden geld bij elkaar voor KWF Kankerbestrijding. "Er komt nu een overkoepelende organisatie waar de voorzitters van beide besturen ook in zitten. Ze hebben mij gevraagd om dit op poten te zetten en dat ga ik de komende maanden doen", zegt De Reu. "Als interim-voorzitter."

Verkeerd begrepen

Op een gegeven moment moment leek het op Zeeuws-Vlaanderen tegen Midden-Zeeland volgens De Reu. "Mensen werden verkeerd begrepen of waren teleurgesteld. Dat liep behoorlijk hoog op. Maar ik heb ar alle vertrouwen in dat het in het vervolg beter zal gaan. Er komt een solide organisatie en iedereen gaat weer voor hetzelfde doel. Geld ophalen voor het bestrijden van kanker."

Ben de Reu over de nieuwe organisatie van de Ride for the Roses.