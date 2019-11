Weer vertraging voor hoogspanningslijn Borssele-Rilland

Aanleg van de hoogspanningslijn (foto: Omroep Zeeland)

TenneT zocht aannemers voor de aanleg van werkwegen, werkterreinen en funderingen voor 107 masten van de verbinding. In de procedure is aangegeven dat in de twee gebieden gewerkt moet worden met twee verschillende aannemers.

TenneT verwacht in de zomer van 2020 het werk alsnog kan worden gegund. De netwerkbeheerder rekent erop dat dan meer partijen zich inschrijven vanwege de werkzaamheden die stil liggen door de stikstofproblematiek.

Werk in twee gebieden tegelijk

Tijdens de aanleg van de hoogspanningslijn wordt in twee gebieden tegelijk gewerkt, daarom zijn twee aannemers nodig. Als de werkzaamheden eenmaal gestart zijn, verwacht TenneT dat de verbinding in anderhalf jaar klaar is.

Vorig jaar oktober liep het project ook al vertraging op. Toen heeft TenneT het contract met bouwbedrijf Heijmans en het Duitse bedrijf Europoles opgezegd. Die partijen deden volgens de netwerkbeheerder niet aan de contractuele verplichtingen.

De tijdelijke verbinding die was voorzien in het Sloebos is van de baan, mede door hogere kosten, meldt TenneT. Hierdoor blijft een bomenstrook van drie hectare langs de Ossenweg in Borssele gespaard.

