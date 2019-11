'Werken in de ploegendienst maakt je een moderne man'

Ruim zes jaar geleden kwam Quincy van de mbo-opleiding procestechniek in Terneuzen af. Toen werd de opleiding nog gegeven aan de ROC Westerschelde, tegenwoordig is de opleiding in handen van Scalda. "Ik was altijd al met techniek bezig, dus vandaar dat ik de opleiding procestechniek ben gaan doen." Meteen na zijn opleiding kon hij aan de slag bij Trinseo.

Ploegendienst zorgt ervoor dat je toch meer verantwoordelijkheden hebt in het huishouden en een moderne man bent." Quincy den Hamer, procesoperator

Daar werkt hij in ploegendienst. Hij maakt een werkcyclus van twee ochtenden, twee middagen en twee nachten. Daarna is hij vier dagen vrij. "In het begin moest ik daar wel aan wennen, maar juist het werken in ploegendienst maakt het werk voor mij aantrekkelijk. Het is een perfecte combinatie met het thuisfront. Dat zorgt ervoor dat je toch meer verantwoordelijkheden hebt in het huishouden en een moderne man bent. Dat was vroeger misschien wel anders, maar het hoort wel bij de tijd van nu."

In zijn werkomgeving ziet hij oudere collega's met pensioen gaan. Er zijn maar weinig jongeren die de gaten opvullen. "Het grootste vooroordeel van mijn werk is misschien toch wel het werken in de nacht. Dat zou zwaar zijn en mensen denken dat ze het niet kunnen. Ik vergelijk het altijd maar met het werken in de horeca. Die mensen moeten altijd in het weekend werken. Het is een aanpassing in je leven, maar als je die eenmaal hebt gemaakt dan gaat het goed."

Jubileum

De mbo-opleiding procestechniek bestaat vijftig jaar. Dat wordt morgen op Scalda gevierd in Terneuzen met een bijeenkomst. Tijdens het evenement krijgt de opleiding een nieuwe waterzuiveringsinstallatie geschonken uit het bedrijfsleven. Daarna is er een open dag.