Zorgen blijven voor bewoners Parc Zonnehove na moord op buurvrouw

Of hij nu schuldig is of niet, de zorgen blijven volgens bewoners Frans de Bruijn en Rinus Stoffels. Zij houden samen met een andere bewoner namens de bewoners van Parc Zonnehove contact met de gemeente. Zo blijft iedere bewoner op de hoogte. Maar de gemeente is inmiddels ook begonnen om de bewoners per brief te informeren.

Zorgen wegnemen

Stoffels: "We hebben veertien dagen geleden nog een bijeenkomst gehad met de gemeente en toen heeft de burgemeester nadrukkelijk gezegd dat er een noodplan klaarligt. Daar houden we hem aan natuurlijk, maar de twijfel is er wel." Ook De Bruijn heeft er momenteel weinig vertrouwen in dat de verdachte van de moord niet terugkeert in het complex.

In een reactie zegt de gemeente dat er inderdaad een noodplan klaarligt. Zo wil de gemeente alles in het werk stellen wat binnen haar macht ligt om de terugkeer van de verdachte te voorkomen.

Bewoners werken aan de tuin op Parc Zonnehove (foto: Omroep Zeeland)

Maar na een half jaar is de rust wel teruggekeerd op Parc Zonnehove. "De overlast is er niet meer en de mensen krijgen wat meer vertrouwen in hun leefomgeving", aldus De Bruijn. Wel wordt er nog veel over gesproken, zeker nu er weer een zitting is.

Bij de vorige zitting was er een flinke groep bewoners aanwezig. Dat is volgens De Bruijn ook een blijk van medeleven naar de weduwnaar van het slachtoffer, die nog steeds in het appartementencomplex woont.

De rechtbank in Middelburg gaat morgen verder met de Oostkappelse moordzaak. Voor de zitting van morgen, de tweede voorbereidende zitting in deze moordzaak, was de planning dat het forensisch onderzoek naar enkele DNA-monsters is afgerond. Tijdens de vorige zitting werd bekend dat het slachtoffer door een messteek in haar borst om het leven in gekomen. Ook is er DNA van de verdachte gevonden aan de binnenkant van de deurklink in het appartement van het slachtoffer.

