'Zulke grote sterren komen niet vaak naar Zeeland'

Ecklund is op tournee door Europa om de ukelele te promoten en om natuurlijk haar volgers te ontmoeten. In Goes waren er zo'n twintig fans op haar optreden afgekomen. Ecklund nam voor iedereen de tijd en alle fans werden door haar verwelkomd met een stevige Amerikaanse 'hug'.

Anne uit Breda was al fan 'voordat ze een miljoen volgers had'. Anne was Ecklund online tegen gekomen omdat ze zelf ukelele wilde spelen. Speciaal voor deze ontmoeting had ze haar eigen instrument meegenomen die vanzelfsprekend door de Youtube-ster werd gesigneerd.

Onvergetelijke ontmoeting

Tessa en Melissa uit Vlissingen zijn echte fans. "Ze is erg grappig en het is echt super bijzonder dat ze hier is. Zulke grote sterren komen niet zo vaak naar Zeeland. De meiden hadden speciaal voor hun idool pakjes drinken meegenomen: "Dit is haar favoriete merk." Een zelfgemaakt t-shirt met daarop het logo van de drank moest de ontmoeting helemaal onvergetelijk maken.