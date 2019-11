'Met pijn in het hart' stopt Ellen met verkopen oma-servies

In meerdere gebouwen bij boerderij Het Blauwe Hof in Koudekerke pronkt het servieswerk op tafels en in glazen kasten. Porselein van bijvoorbeeld Royal Albert, Villeroy en Wedgwood. "Bijvoorbeeld Wedgwood liep een paar jaar geleden nog enorm goed. Dan werd er bijna om gevochten en trokken de vrouwen het uit elkaars handen. Wedgwood is algemeen bekend merk maar dan vooral in mijn generatie. Nu mag je blij zijn als je het verkoopt."

Het spat van de tafel af

Afgelopen twintig jaar vergaarde Ellen veel kennis en ze weet dan ook precies wat ze verkoopt. Bijvoorbeeld een bloemenservies met een goudkleurig randje. "Dat is van Royal Albert, Engels porselein. Ik noem het altijd 'oma-servies', omdat het me daar aan doet denken. Ze hebben verschillende modellen en dit is de Old Country Rose. Je moet er van houden, maar het spat wel van de tafel af. Zeker met de kerst is dat leuk."

Dit servies staat klaar om verkocht te worden (foto: Omroep Zeeland)

Met pijn in het hart organiseert Ellen dit weekend voor de laatste keer de serviesbeurs. "Op een gegeven moment houdt het op. De generatie waar ik toebehoor wil opruimen en dat was voorheen juist de generatie die de spullen kocht. Jongeren zitten niet op dit soort serviezen te wachten."

Dingen gaan zoals ze gaan

"Heel jammer", vindt ze, maar relativeren kan ze wel. "Ik heb het twintig jaar met veel plezier gedaan, maar het is nu tijd om te stoppen. Het is ook goed geweest. Dingen gaan zoals ze gaan." Toch hoopt ze stiekem dat er weer een tijd komt dat de chique serviezen weer in de mode raken: "Je kunt het niet voorspellen, maar ik zou het prachtig vinden, als dit weer allemaal terug komt."