Moordverdachte Oostkapelle blijft ontkennen, extra psychiatrisch onderzoek nodig

Op 24 mei van dit jaar werd in Oostkapelle een 78-jarige bewoonster van Parc Zonnehove neergestoken. Een paar uur later bezweek zij aan haar verwondingen. De verdachte, die in hetzelfde appartementencomplex woonde, is een paar dagen na de moord opgepakt en zit sindsdien vast.

Psychiatrisch onderzoek

De verdachte heeft tot nu toe niet meegewerkt aan onderzoeken door psychiater en psycholoog, daarom werd vandaag door de rechtbank besloten de man naar het Pieter Baan Centrum te sturen voor observatie. De advocaat van de man vond dit niet nodig, volgens haar heeft de psychiater die haar cliënt onderzocht het te snel opgegeven.

Filmbeelden

Aan het dossier is vandaag ook een dvd toegevoegd. Op de dvd staan filmbeelden die de verdachte in zijn appartement maakte, maar het materiaal werd vandaag niet bekeken. Waarschijnlijk zijn de beelden afkomstig van gegevensdragers van de verdachte die in beslag zijn genomen en wordt de dvd toegevoegd aan het einddossier.

Verdachte niet aanwezig

Tijdens het grootste deel van de zitting zat de verdachte niet in de zaal, vanwege de publiciteit en de buren die aanwezig waren in de rechtbank. De officier van justitie wilde de man wel graag zien en de rechtbank wilde de man horen over mogelijke observatie in het Pieter Baan Centrum. Daarom werd dat deel van de zitting achter gesloten deuren gehouden. Naast zo'n twintig buren van de verdachte en het slachtoffer waren ook enkele familieleden van de neergestoken vrouw aanwezig.

DNA deurklink

Het forensisch onderzoek naar enkele DNA-monsters zou voor de zitting van vandaag afgerond zijn, maar dat is niet gelukt. Tijdens de vorige zitting werd bekend dat het slachtoffer door een messteek in haar borst om het leven is gekomen. Ook is er DNA van de verdachte gevonden aan de binnenkant van de deurklink in het appartement van het slachtoffer.

Verslaggever Niels Schuurbiers deed via Twitter verslag van de pro-formazitting.

Pro-formazitting Een pro-formazitting is een zitting van de rechtbank waarbij er nog geen strafeis komt van het Openbaar Ministerie en ook de rechtbank doet nog geen uitspraak. Bij een pro-formazaak wordt besproken waar het onderzoek staat en wat er nog nodig is aan onderzoek voor de zaak inhoudelijk kan beginnen. Als verdachten in Nederland in voorarrest zitten moeten ze minstens eens in de drie maanden voor de rechter komen. Op die manier wordt voorkomen dat iemand zonder voldoende redenen lang in voorarrest zit.

