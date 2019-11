GOES zoekt verder naar nieuwe trainer: 'We doen er alles aan'

Daan Eikenhout coacht GOES in zijn eerste wedstrijd, tegen FC Lisse (foto: René van der Vliet)

Na het vertrek van trainer Ruud Pennings in oktober moest GOES op zoek naar een nieuwe trainer. Marco Groeneveld uit Goes was onder meer in beeld. Hij beschikt over het vereiste UEFA A-diploma. Maar Groeneveld hapte niet toe en bleef zijn huidige club Rood Wit uit Sint-Willebrord trouw.

Uit nood kwam GOES uit bij het duo Ron Amperse/John Livramento. Zowel Amperse (teammanager) als Livramento (assistent-trainer) zijn al werkzaam bij GOES, maar beiden beschikken niet over het juiste papiertje.

Toestemming

De club kreeg van de KNVB toestemming om Amperse en Livramento voorlopig op de bank te zetten in afwachting van een trainer met de juiste papieren. Op eigen verzoek keerden Amperse en Livramento al snel terug in hun oorspronkelijke functie.

GOES ging in gesprek met Arie van der Zouwen uit Kortgene, maar de club kwam niet tot een akkoord met de ervaren trainer, die wel over het juiste diploma beschikt.

Daan Eikenhout uit Middelburg hapte wel toe en wil de club uit de brand helpen. Eikenhout was zelf net opgestapt bij Terneuzen. Omdat ook Eikenhout niet in het bezit van het vereiste UEFA A-diploma is, moest de KNVB opnieuw dispensatie verlenen.

Hugo Barends is lid van de technische commissie van derdedivisionist GOES (foto: Omroep Zeeland)

Daan Eikenhout is sinds 7 november actief bij GOES. Hij is in het bezit van het UEFA B-diploma. Onder zijn leiding speelde GOES drie wedstrijden, waarvan er twee gewonnen werden (VVSB en Harkemase Boys). Alleen de eerste wedstrijd tegen FC Lisse leverde een nederlaag op.

"Die dispensatie hebben we tot 23 december", zegt Hugo Barends, die namens de technische commissie zoekt naar een trainer.

Schaars

"We doen er alles aan, maar ze zijn schaars. Zeker in Zeeland. We hebben al contact gehad met de VVON (Vakbond Voetbal Oefenmeesters Nederland, redactie), maar zij kunnen op dit moment niks voor ons betekenen. Trainers uit Brabant of Zuid-Holland zijn voor ons financieel niet haalbaar", zegt Barends.

Toch is het niet vanzelfsprekend dat de dispensatie voor Eikenhout verlengd wordt, zegt Barends. "De KNVB stelt steeds strengere eisen."

GOES is tevreden over het werk dat Eikenhout verricht, maar door regels van de KNVB zal de club verder moeten zoeken naar een andere trainer.

Zoektocht

Barends zegt dat GOES daar volop mee bezig is. De club heeft momenteel contact met twee trainers.