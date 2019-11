Zeeuwse loterijwinnaar meldt zich; prijswinnaar 50.000 euro gevonden

Medewerkers en eigenaar van de Primera met de geldprijs (foto: Omroep Zeeland)

Daarom zette de loterij-organisatie dinsdag een levensgrote cheque voor de deur van de Vlissingse winkel aan de Lange Zelke. Toen had iemand zich al gemeld voor de 50.000-euro prijs, maar was het nog niet zeker of diegene daadwerkelijk de prijswinnaar was: zijn lot moest nog gecheckt worden. Vandaag bevestigt de loterij dat de Zeeuw inderdaad de rechtmatige prijswinnaar is van de 50.000 euro.

Vergeten

"De persoon was helemaal vergeten dat ie had meegespeeld, maar door de aandacht in de regionale media werd hij hier weer aan herinnerd", vertelt Sander van de Vooren, woordvoerder van de loterij. Van de Vooren kan niet zeggen wie de prijswinnaar is, maar wel dat het om een Zeeuw gaat uit de omgeving van Vlissingen.

Verdere zoektocht

Volgens Van de Vooren is er een postbode onderweg naar Vlissingen om de levensgrote cheque bij de winkel te beplakken met: 'winnaar gevonden!' De cheque blijft aankomende week nog wel staan, want de andere vier winnaars van de loterij, die verderop in het land gezocht worden, hebben zich nog niet gemeld. De zoektocht gaat verder in Arnhem, Breda, Zevenbergen, Vught en Dordrecht.

Boost

"Over het algemeen is een winnend lot een goede boost voor een lokale winkel", vertelt Van de Vooren. "Zogenaamde geluksmakelaars hebben het bijgeloof dat wanneer er ergens een winnend lot is getrokken, de kans om nóg een winnend lot verkrijgen in diezelfde winkel, groter is. Er zijn mensen die hier stad en land voor af reizen."

