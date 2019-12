WK trampoline 'geweldige ervaring' voor De Wolff ondanks mislopen finale

Guitho de Wolff (foto: Sven Mooij)

Alleen de beste acht deelnemers plaatsen zich daarvoor. Aan het WK deden 47 deelnemers mee. De Wolff liet via Facebook weten trots te zijn op zijn debuut. "Het was een geweldige ervaring. Ik weet waar ik aan moet werken voor de volgende toernooien. Ik ga mijn best doen om de volgende keer nog beter te zijn."

Trots

De Wolff traint nog altijd bij Turn'87 in Oostburg. Coach Kristine Provo is trots op de deelname van De Wolff. "Als ik kijk naar de moeilijkheid van zijn oefening, hoort Guitho zeker thuis op het WK. 't zit 'm in de details op zo'n WK. Guitho had nog hoger kunnen eindigen, want hij had een paar puntjes aftrek."

De Wolff slaagde er in Tokio wel in om de limiet voor het EK in 2020 te springen. Hij moet nog wel vormbehoud tonen.

Knieblessure Tieleman

De Wolff is niet de enige Zeeuwse deelnemer. Bij de jongens 15-16 jaar doet Nard Tieleman uit Sint Kruis mee. Tieleman komt volgende week zaterdag in actie op de trampoline en op zondag bij het synchroonspringen.

Tieleman (16) reist dit weekend naar Tokio met een knieblessure, die hij vorige week opliep in de training. Ondanks een scheurtje in zijn meniscus en een kneuzing aan zijn botstructuur heeft de Zeeuws-Vlaming toch groen licht gekregen om aan het WK mee te doen. "Ik heb er wel vertrouwen in, maar ik moet wel even de training afwachten begin volgende week."