GOES tegen VVOG op jacht naar eerste thuisoverwinning

GOES zorgde afgelopen weekend voor een stunt door een 2-3 zege bij Harkemase Boys (foto: Orange Pictures)

"Ik heb op YouTube samenvattingen van VVOG bekeken", zo vertelt Eikenhout over zijn voorbereiding op het duel. "Op basis daarvan zie ik uitslagen die net zo goed andersom hadden kunnen zijn. Dus deze wedstrijd winnen we niet zomaar. We zullen vol aan de bak moeten."

Derde Divisie A

stand onderin 13. Ajax 12-14 14. GOES 13-13 15. DOVO 12-8 16. VVOG 12-8 17. ONS Sneek 12-3

VVOG heeft in zes uitwedstrijden nog geen overwinning gehaald. De club uit Harderwijk speelde gelijk tegen VVSB, maar verloor alle andere uitduels. Voor GOES geldt dat de Bevelandse club op eigen veld alleen gelijkspeelde tegen ONS Sneek. Alle overige duels leverde geen zege op.

Nazario de Fretes

Donderdag kreeg GOES uitsluitsel over de inzetbaarheid van middenvelder Nazario de Fretes (20), die sinds zijn vertrek bij profclub Spartak Varna in Bulgarije meetraint bij GOES. De overschrijving van de voormalig jeugdinternational is goedgekeurd.

De Fretes is door Eikenhout opgenomen in de wedstrijdselectie en kan zijn debuut voor GOES maken.

Spelers op tribune

Ruben Besuyen (studie) en Lorenzo Hoekman (blessure) ontbreken bij GOES. Sjoerd Verhulst en Hakan Basagac zijn niet in de wedstrijdselectie opgenomen door Eikenhout. "Op Lorenzo na is iedereen fit. Ik moet fitte spelers op de tribune zetten. Dat is best lastig. Zeker omdat we bij GOES geen tweede elftal hebben, waarin spelers wedstrijdritme kunnen houden."