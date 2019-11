Kleindochter blijft strijden tegen sloop huizen van haar opa na sterfbedbeloftes

De eerste Briët-huisjes werden 77 jaar geleden gebouwd omdat Middelburg snel woningen nodig had nadat de stad grotendeels verwoest was door de oorlog. Paul Briët kwam via via naar Middelburg. Zijn kleindochter vermoedt dat het kwam omdat hij voor Philips in Eindhoven ook woningen had ontworpen. Daar waren ze tevreden over het resultaat.

Typische witte huisjes

Briët, zo vertelt zijn kleindochter, wilde met zijn typische witte huisjes, de gemoedelijkheid van het platteland naar de stad halen. "Er zit speelsheid in, maar ook een enorme harmonie door het ritme van al die schoorstenen. Ze zijn niet allemaal hetzelfde want aan de kop zijn ze wit en dan weer baksteenkleur!"

Briëtwoningen in de Baarsjestraat van Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

De bewoners van de Briët-huizen willen niet dat hun huizen gesloopt worden, al wilden de bewoners die wij benaderden dat niet voor de camera zeggen. De initiatiefgroep tot behoud van de woningen voelt zich murw geslagen. Burgemeester en wethouders van Middelburg hebben toegezegd te willen onderzoeken of de huisjes een monumentale status kunnen krijgen. Woningcorporatie Woongoed, eigenaar van de huizen wil dat niet.

Juridische procedures

Het gemeentebestuur verwacht dat de komende jaren in het teken staan van juridische procedures. Voor de bewoners van de Briët-huizen én kleindochter Antoinette Briët betekent het dat dat ze nog jaren in onzekerheid blijven over de eventuele sloop van de karakteristiek witte huisjes.

Toen mijn vader overleed zei hij: Nu ben jij het. Nu moet jij het verder doen" Antoinette Briët, kleindochter

Toch hoopt Antoinette dat het zover niet komt en dat het lukt om de huisjes te behouden. Want al twee generaties was dat de opdracht aan het sterfbed. "Toen opa doodging vroeg hij aan mijn vader of hij op het werk wilde passen. Zorgen dat er geen rare verbouwingen zouden zijn en er niet gesloopt zou worden. Mijn vader heeft daar werk van gemaakt. En toen hij overleed zei hij: 'Nu ben jij het. Nu moet jij het verder doen.' Dat heb ik beloofd en ik doe het heel graag."

Kleindochter Antoinette Briët en haar opa Paul Briët op archieffoto (foto: Omroep Zeeland)

