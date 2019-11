Wegrestaurant voor de trekvogels opgespoten

Met het ophogen van de Roggenplaat, blijft de voedselrijke zandplaat voor de komende 25 jaar behouden. "Het is een wegrestaurant voor trekvogels op de Oost-Atlantische route van trekvogels", zegt Paul Begijn, boswachter van Natuurmonumenten. "Deze route loopt van het Arctische gebied, langs de kust tot aan Zuid-Afrika. De trekvogels komen hier hun buikje vol eten zodat ze weer verder kunnen vliegen."

Zandhonger

De Roggenplaat is een belangrijke plek voor vogels om voedsel te zoeken en een rustplek voor zeehonden. Als er niets wordt gedaan, verdwijnt de zandplaat onder water en kunnen de dieren er niet meer terecht. De oorzaak is zandhonger. Door de aanleg van de Oosterscheldekering is de stroming minder sterk waardoor er geen natuurlijke opbouw meer is van zandplaten.

Volgens Rijkswaterstaat is met het ophogen van de Roggenplaat ook de veiligheid gediend. "De dijken aan de zuidkant van Schouwen-Duiveland worden mede beschermd door de Roggenplaat. De plaat dempt de golven", zegt Erik van Zanten, projectleider van Rijkswaterstaat. "Hierdoor is onderhoud pas later noodzakelijk."

Werkzaamheden op de Roggenplaat. (foto: Origin Media)

Mosselkwekers hebben tot aan de Raad van State proberen te voorkomen dat er zand wordt gestort op de Roggenplaat. Ze zijn bang dat er zand op hun mosselpercelen terechtkomt, maar werden in het ongelijk gesteld.

"Het storten van zand gebeurt door baggermaatschappij Boskalis zeer zorgvuldig om schade aan omliggende mosselpercelen te voorkomen", zegt Van Zanten. "Een sleephopper zuigt zand van de bodem elders in de Oosterschelde. Afhankelijk van het getij wordt op de westelijke of oostelijke zijde van de plaat zand gestort. Meetboeien meten voortdurend de troebelheid van het water rond de zandplaat zodat direct kan worden ingegrepen als zand dreigt uit te spoelen."

24 uur per dag

Per getij kan er maar een aantal uur op de plaat gewerkt worden. Zodra het water opkomt, gaan de graafmachines op de plaat naar een aangelegde vluchtterp of een drijvend ponton. Er wordt 24 uur per dag gewerkt aan het ophogen van de zandplaat. De werkzaamheden zijn uiterlijk halverwege januari 2020 gereed.

Corné Appelo van Boskalis over het ophogen van De Roggenplaat.