Bezorgdheid over het uitlenen agenten: 'Blijf van onze agenten af, we hebben er al zo weinig'

"Het is jammer dat de grote gemeenten, zoals de gemeente Amsterdam, soms belangrijker worden gevonden dan de Zeeuwse gemeenten", zegt Lonink. "Wanneer Amsterdam om extra agenten vraagt en de minister belooft dat, dan worden die agenten gelijk overal vandaan getrokken."

Aantal agenten

Het CDA vraagt zich af om hoeveel agenten het nu precies gaat. "Ik weet het niet precies. Maar ook al zouden er meer Brabantse dan Zeeuwse agenten ingezet worden, dan moeten de Zeeuwse agenten de lege plekken in Brabant opvullen en ook dan hebben we een tekort aan agenten in Zeeland." Ook vroeg het CDA naar de rol van commissaris van de Koning Han Polman in de bescherming van de Zeeuwse agentenbezetting.

Tekort

Lonink merkt dat er in Zeeland nu al een tekort is aan agenten. "Dit zal helemaal het geval zijn als de agenten van Zeeland-West-Brabant onze provincie verlaten om in Amsterdam te helpen. Ik sprak met iemand uit 's-Heer Abtskerke en die ziet bijna nooit agenten in zijn dorp. We hebben er al zo weinig, we willen niet dat die óók nog afgepakt worden", zegt Lonink.

Oplossingen

De Zeeuwse gemeenten lossen het tekort aan agenten op met de inzet van extra boa's (buitengewoon opsporingsambtenaren). "Wij hebben in Terneuzen nu acht boa's, in plaats van zes", vertelt Lonink. "Maar zij kunnen natuurlijk niet het werk van politiemensen overnemen. Als er bij een overtreding geweld aan te pas komt, zal een boa toch echt politie in moeten schakelen, maar dat moet nog wel kunnen."

Volgens Lonink is de oplossing voor het waarborgen van veiligheid in de Randstad makkelijk. "Amsterdam moet gewoon een particulier beveiligingsbedrijf inschakelen, maar de gemeente moet niet aan onze politiemensen komen."

Politieman op de fiets op de Vlissingse boulevard. (foto: Omroep Zeeland)

De burgemeester van Tilburg, Theo Weterings, heeft gisteren laten weten dat er tientallen agenten vanuit de eenheid Zeeland-West-Brabant tijdelijk naar Amsterdam moeten. Dit naar aanleiding van de moord op advocaat Derk Wiersum in september. De Zeeuwse agenten moeten meehelpen in de bescherming van verschillende advocaten, officieren van justitie, rechters en gebouwen.

