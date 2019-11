Jules Geirnaerdt 'nieuwe' Zeeuwse weerman

Weerman Jules Geirnaerdt (foto: Omroep Zeeland)

De in Goes geboren meteoroloog was in de periode 2006-2012 al eerder te zien en horen bij Omroep Zeeland als vervanger van Jos Broeke. Jules Geirnaerdt was later actief als weerman van Radio 5, Radio 2 en meerdere lokale omroepen. Ook was en blijft hij werkzaam als weerman bij evenementen, onder meer bij de Vierdaagse van Nijmegen en Concert at Sea.

MeteoGroup

De samenwerking met MeteoGroup uit Wageningen is na zeven jaar beëindigd, nadat het bedrijf is overgenomen door het Zwitserse TBG.