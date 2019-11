Nieuwe waterzuiveringsinstallatie voor opleiding procestechniek in Terneuzen (foto: Omroep Zeeland)

Op de jarige opleiding worden jongeren opgeleid voor een baan in de fabriek als procesoperator. Daar komt de installatie goed van pas. Volgens directeur Techniek en Maritiem, Véronique van Reijt, is de grootste verandering in al die jaren dat er vroeger voornamelijk klassikaal werd lesgegeven terwijl tegenwoordig vooral praktijklessen belangrijk zijn.

"Wij hebben een eigen proeffabriek met allerlei installaties, die overeenkomen met die van fabrieken hier in de regio. Met praktijkgericht onderwijs stomen wij studenten nog beter klaar voor het toekomstige werkveld en werken we nauw samen met diverse bedrijven in de regio zoals Dow, Yara, Trinseo en Cargill. Zo kunnen wij met onze opleiding tijdig inspringen op de nieuwste ontwikkelingen in de procestechniek", aldus Van Reijt.

Eén van de interessante ontwikkelingen voor de operators van de toekomst zijn de inzet van drones voor het uitvoeren van inspecties. " Neldes Hovestad, topman Dow

Dow-topman Neldes Hovestad was ook bij het jubileumfeestje aanwezig. Op de opleiding zitten de toekomstige werknemers van de plasticfabriek. Die procesoperators lijken steeds schaarser te worden. Hij vindt de samenwerking met de opleiding dan ook erg belangrijk. Zeker voor de toekomst. "Eén van de interessante ontwikkelingen voor de operators van de toekomst is de inzet van drones voor het uitvoeren van inspecties."

Het maakt het werk niet alleen veiliger, maar met de data kunnen we ons onderhoud nog verder verbeteren." Toch kwam hij niet met een drone aanzetten als cadeau, maar met een waterzuiveringsinstallatie. "Ze krijgen in de opleiding te maken met water zuiveren in de theorie, maar nu kunnen ze ook op kleine schaal oefenen in de praktijk."

Nog een cadeau

Ook Yara en Emerson kwamen met een gepast cadeau aanzetten op het evenement. Zij gaan in 2020 het procesbeheersingssysteem in de proeffabriek van Scalda in een nieuw jas steken. Op die manier kunnen studenten in de proeffabriek leren hoe ze in een fabriek zoals die van Yara moeten werken.