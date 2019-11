De scheve toren in Meliskerke staat nog schever dan gedacht

Afgelopen zomer hebben de kerkbeheerder Adrie van Sluijs en wat collega's een meting gedaan om erachter te komen hoe scheef de toren daadwerkelijk staat. "Wij hadden al lange tijd wat vraagtekens bij de 60 centimeter, want het lijkt alsof het iets meer is. We zijn daarom naar boven geklommen en hebben met een schietlood gemeten en toen bleek dat de toren 83 centimeter uit het lood staat", vertelt Van Sluijs.

Geen zorgen

Ondanks dat de toren 23 centimeter schever staat dan werd beweerd maakt Van Sluijs zich geen zorgen. "Ten opzichte van de toren in Pisa valt het wel mee. Sommige toeristen vragen weleens of het veilig is dat de toren zo scheef staat, maar ik ben niet bang dat die omvalt. Hij verzakt in ieder geval niet meer, want dan zou er meer scheurvorming zijn in de muur. Daarnaast vinden er ook regelmatig controles plaats door de Monumentenwacht, waaruit blijkt dat het veilig is", vertelt Van Suijs.

Voor de inwoners van Meliskerke is het dagelijkse kost, maar toch is de scheve toren voor toeristen nog steeds een bijzondere bezienswaardigheid. "Voorbijgangers maken regelmatig foto's alsof ze tegen de toren duwen", zegt Van Sluijs. Hij heeft zelf nog nooit zo'n foto gemaakt. "Dat is echt een toeristische attractie en ik zou ook niet genoeg kracht hebben om de toren tegen te houden als die zou vallen", lacht hij.

Twee verhalen

Er zijn twee mogelijke redenen waardoor de toren scheef staat. "Het ene verhaal zegt dat de bouwers van toen scheef hebben gebouwd en de aannemer daar zo van ontdaan was dat hij naar boven is geklommen en van de toren is gesprongen. De toren zou ook verzakt kunnen zijn, maar men kwam daar pas later achter. Wat de waarheid is blijft een groot vraagteken, maar beide verhalen horen bij de geschiedenis van de toren", aldus Van Sluijs.