Hoek pakt punt op bezoek bij DVS'33

Hoek-trainer Lieven Gevaert (foto: Orange Pictures)

De eerste mogelijkheid was voor de thuisploeg toen Joshua Patrick met een schot Jordi de Jonge probeerde te verrassen, maar de Hoek-doelman stond goed op zijn post. De volgende kans was voor Hoek. Jonathan Constansia stuurde op de linkerflank Karim Bannani de diepte in, maar van dichtbij kon hij net niet tot scoren komen. In een op en neergaande eerste helft was DVS'33 daarna weer aan zet na een goede actie kon Oktay Özturk de bal binnen tikken, maar de bal ging onder zijn voet door. Uit een vrije trap was Rik Impens dichtbij de openingstreffer, maar van de punt van het zestienmetergebied krulde hij de bal nipt langs de verste paal.

Na de rust was de eerste grote kans voor Benjamin Roemeon die vanaf een meter of vijf vrij kon inschieten, maar over schoot. In de tweede helft had Hoek het mindere van het spel. Twintig minuten voor tijd was er een knappe actie van Rafael Uiterloo op 'randje zestien'. Tussen drie spelers van Hoek draaide hij zich vrij, maar zijn inzet ging net naast. In de allerlaatste minuten waren er nog een paar kleine kansjes voor DVS'33, maar de bal wilde vandaag niet tussen de palen.

Opstelling Hoek

Jordi de Jonghe, Fabian Wilson, Alexander Embrechts, Roycel James, Karim Bannani (Kim Van den Bergh/65), Reguillo Vandepitte, Steven Smulder ,Rik Impens, Ruben de Jager (Frances Kabwe Manengela/77), Robin Nelis (Abdoe Abdenbi/87), Jonathan Constansia