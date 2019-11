Kloetinge een maatje te groot voor Terneuzense Boys in derby

Daan Esser schiet Kloetinge op voorsprong in de derby tegen Terneuzense Boys (foto: Joep Zoeteweij)

Na amper twee minuten op de klok legde de arbiter het spel al stil. Bij een corner voor Kloetinge was het zicht voor doelman Antonie Notte van Terneuzense Boys zo slecht dat beide teams even naar de kant moesten. Na twee minuten was de rook van het vuurwerk verdwenen en kon het spel weer worden hervat. Terneuzense Boys kreeg na het oponthoud de eerste kans van de wedstrijd, maar Douwe Zeegers kwam bij de eerste paal net tekort. Na ruim twintig minuten op de klok was het toch Kloetinge dat de leiding nam. Daan Esser schoot de bal op vijf meter van het doel binnen na een corner en bracht zijn ploeg op 0-1.

Terneuzense Boys op zoek naar gelijkmaker

Na het doelpunt van de bezoekers probeerde Terneuzense Boys om zich terug in de wedstrijd te knokken. Jesper Cornelissen kreeg daar de ideale gelegenheid voor, maar hij schoot van dichtbij op Mitchell Braafhart. In de resterende minuten voor rust was er weinig vertier op het veld in Terneuzen en zochten de teams de kleedkamer weer op met een minimale voorsprong voor Kloetinge.

Kloetinge toch een maatje te groot

Meteen na rust sloeg Kloetinge opnieuw toe. Terneuzense Boys kreeg de bal niet weg na een corner van Kloetinge en Valentijn van Keulen was attent waarna hij de 0-2 op het scorebord wist te zetten. Kloetinge had, met een ruimere marge op zak, meer de drang naar voren en was dichtbij de 0-3. Ronaldo Meijer kreeg hiervoor de mogelijkheid, maar hij raakte de bal verkeerd. Ook Jeroen de Jonge kreeg een grote kans, maar hij zag zijn kopbal net voorlangs gaan. Ondertussen probeerde Terneuzense Boys om nog iets van de wedstrijd te maken. Braafhart liet de bal plots los, maar Bart van Fraeijenhove zag zijn schot geblokt worden.

Bezoekers pakken de volle buit

Terneuzense Boys probeerde er nog een slotoffensief uit te persen. Tien minuten voor tijd kopte Jaap Esser bijna in zijn eigen doel, maar Braafhart kreeg er nog een hand tegen. Kloetinge hield de schade beperkt en zonder al te grote problemen pakte de ploeg van Marcel Lourens de zege in Zeeuws-Vlaanderen.

Door de 0-2 overwinning en de nederlaag van concurrent Nieuw-Lekkerland loopt Kloetinge uit op de ranglijst en staat het nu drie punten los. Terneuzense Boys blijft hangen in de gevarenzone.

Later vandaag kunt u naar beelden kijken van de wedstrijd

Scoreverloop

0-1 Daan Esser (23)

0-2 Valentijn van Keulen (47)

Opstelling Terneuzense Boys

Antonie Notte, Justin van Rossem, Ewoud van Troost, Thiemo Moes (Glenn Michielsen/59), Dangelo Martien, Wouter Duvekot, Bart Gort, Bart van Fraeijenhove, Miroslav Peric, Jesper Cornelissen (Niek Hamelink/74), Douwe Zeegers (Wouter Faasse/68)

Opstelling Kloetinge

Mitchell Braafhart, Klaas van Hecke, Jaap Esser, Jeroen de Jonghe, Marijn Wijkhuijs, Roy Mulder, Valentijn van Keulen (Edan Milot/89), Ronaldo Meijer, Daan Esser, Huib van Hecke (Xander van der Poel/68), Jeremy Hubregtse