De mensenbibliotheek; 'Horen over veganisme is veel leuker dan erover lezen'

Tanja Harpe (72) zit aan een rond tafeltje in de hal van de bieb zeer geïnteresseerd te luisteren naar Doris Malek (30). Doris is veganist en is uitgenodigd door de organisatie om daarover te vertellen. "Ik heb vroeger een blog over veganisme geschreven voor een blad en zo is de organisatie van ZB | Planbureau aan mij gekomen. En ik vind het leuk daarover te vertellen."

"Ik ben erg benieuwd naar hoe het is om veganist te zijn, en zij zit zo inspirerend daarover te praten. Ik vind het leuker dan een boek lezen en ik ga daar zeker iets mee doen," zegt Tanja Harpe.

Levend boek uitgeleend

Er staat een bord bij de ingang van de hal met daarop een schema: 'uitgeleend' aan de ene kant en 'beschikbaar' aan de andere kant. "Je moet je dat als een boekenkast voorstellen", zegt Pascal Elegeert die de Human Library mede organiseert. "De levende boeken die zijn uitgeleend, zitten aan de ronde tafeltjes te praten met iemand die is geïnteresseerd naar wat iemand is. De andere boeken zijn beschikbaar voor andere nieuwsgierigen."

Vooroordelen tegengaan

De Human Library is een beproefd concept van Deense oorsprong, dat mensen met elkaar in contact brengt om zo vooroordelen te onderzoeken en tegen te gaan. Net als in een gewone bibliotheek waar boeken toegang geven tot onbekende werelden, biedt de Human Library bezoekers ook de mogelijkheid in de belevingswereld van een ander te stappen. Op een hele simpele manier: door onbevangen met elkaar in gesprek te gaan.