Stranden vol met plastic vispluis en dat wordt alleen maar erger

Nu wordt er jaarlijks naar schatting 125.000 kilo vispluis in Nederland en België verkocht. De helft daarvan belandt uiteindelijk ieder jaar in zee, en een nog kleiner deel spoelt uiteindelijk aan. "We zien in de cijfers nu al dat er een stijging is te zien in de verkoop van vispluis", zegt Erik van Uffelen uit Zierikzee die dit weekend een landelijke opruimactie coördineert.

Hoewel de oorzaak van de vervuiling en dus ook de oplossing bij de visserijsector zelf ligt, kunnen consumenten ook een rol van betekenis spelen volgens Erik van Uffelen. "Er zijn duurzamere alternatieven voor het gebruik van vispluis, maar die zijn duurder", legt Van Uffelen uit. "Dus als consumenten bereid zijn meer te betalen voor de vis, is dat al een deel van de oplossing."

Bewustwording

De opruimactie is een initiatief van cultuurinstelling Centree in Zierikzee. Behalve op acht plekken in Zeeland, wordt er ook op zeven plekken buiten de provincie gezocht naar vispluis. De gevonden kunststofdraden worden allemaal in Zierikzee verzameld, omdat Centree er uiteindelijk een kunstwerk in de vorm van een hand van wil maken. De hand symboliseert de noodkreet van de zee. Het kunstwerk moet consumenten bewust maken van de gevaren voor de natuur van vispluis. "Want we ruimen het hier nu wel op, maar daarmee stoppen we niet de vervuiling", zegt Erik van Uffelen.

Opruimactie

In Zeeland zochten vrijwilligers vandaag op acht plekken langs de Oosterschelde naar vispluis. Landelijk zijn dat er vijftien. Op het strand bij Ouwerkerk waren vandaag zo'n 20 vrijwilligers op de oproep afgekomen om vispluis van het strand te halen. In het begin lijkt het op zoeken naar een speld in een hooiberg, maar zodra je er eentje vindt, zie je meteen ook tientallen andere stukjes blauw en oranje draad tussen het zeewier liggen.

Aan het eind van de middag was er al 30 kilometer aan vispluis van de Zeeuwse stranden gehaald. Een aantal dat alleen maar meer kan worden.

Opvallend aan de vondst is volgens de organisatie dat er op de Oosterschelde niet of nauwelijks met sleepnetten wordt gevist. Wat betekent dat het vispluis dat langs de Oosterschelde wordt gevonden door de stroming is meegenomen vanaf de Noordzee.