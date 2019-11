Opnieuw drugsvondst in haven Vlissingen: 750 kilo cocaïne tussen de bananen

Douane vindt 800 kilo cocaïne in haven Vlissingen (foto: Douane)

De container was afkomstig uit Ecuador en bestemd voor een bedrijf in Roemenië. De drugs zijn in beslag genomen door de douane en op last van de officier van justitie vernietigd.

Een maand geleden werd er ook al een lading van 750 kilo cocaïne onderschept. Toen werden de drugs gevonden door speurhonden tijdens een controle in de haven van Rotterdam. De drugs zaten toen verstopt tussen de bananen, eveneens uit Ecuador, in een container die onderweg was naar een bedrijf in Vlissingen. Een week daarvoor vonden speurhonden ruim duizend kilo cocaïne tussen de bananen in de haven van Vlissingen. Ook toen ging het om bananen uit Ecuador. De container waarin de drugs gevonden werd was in dat geval onderweg naar een bedrijf in Heerhugowaard. Enkele dagen eerder was er al een drugvondst in de haven van Rotterdam in een container die onderweg was naar een bedrijf in Vlissingen. In dat geval ging het om 800 kilo cocaïne die was verstopt tussen de bananen uit Ecuador.

De teller van drugsvondsten in containers die via de haven van Vlissingen reizen staat nu in zo'n anderhalve maand tijd op vier vondsten met in totaal 3.300 kilo cocaïne. In al deze gevallen bleken na onderzoek de bedrijven waarvoor de containers bestemd waren, niet direct bij de drugssmokkel betrokken te zijn.

