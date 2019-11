Uitslagen amateurvoetbal zaterdag 30 november

Uitslagen amateurvoetbal (foto: Omroep Zeeland)

Derde Divisie A

In de Derde Divisie A is er na twee nederlagen op een rij een gelijkspel voor Hoek. Op bezoek bij de nummer twee uit de Derde Divisie DVS'33 wordt niet gescoord. GOES boekt een ruime zege op VVOG dankzij goals van Daniël Wissel en de jarige Steve Schalkwijk, die twee keer scoort.

Stand Derde Divisie A

Hoek blijft in de subtop hangen, GOES neemt afstand van de nacompetitieplekken. Het staat nu acht punten los van DOVO en VVOG.

1e klasse C

In de Zeeuwse derby tussen Terneuzense Boys en Kloetinge is de Bevelandse ploeg de sterkste. Daan Esser en Valentijn van Keulen scoren de doelpunten voor de koploper dat concurrent Nieuw Lekkerland ziet verliezen op bezoek bij Papendrecht. Kloetinge is nu alleen koploper. Terneuzense Boys zakt naar de voorlaatste plaats.

2e klasse E

De Meeuwen wint ruim bij Walcheren, mede door een hattrick van Menno de Nooijer. FC Axel en Walcheren blijven in de degradatiezone staan.

3e klasse A

VCK is Kapelle in eigen huis de baas. Door een treffer van Rick Tramper wint de ploeg met 1-0 van de koploper. Nieuwdorp haalt uit tegen Lewedorpse Boys en komt in de stand naast Kapelle te staan. Ruud La Grand maakt een hattrick. Kevin van Iersel is verantwoordelijk voor de overige twee doelpunten.

3e klasse B

WHS staat bij de rust nog met 2-1 achter, maar de ploeg toont veerkracht na de pauze en wint met 2-4 van Jonge Spartaan. Jasper Gunter schiet er drie in namens de ploeg uit Sint-Annaland. Peter Hage maakt de vierde voor de bezoekers.

4e klasse A

Zeelandia Middelburg scoort tien keer in de stadsderby tegen Jong Ambon. Voor de groen-witten scoort Niels Luteijn 6x, Joost de Kubber 2x, Jerfy Booy 1x, net als Hamza Zariouh. Ook een andere Middelburgse ploeg scoort veel doelpunten. MZVC weet zes keer de keeper van Brouwershaven te verschalken mede door drie treffers van Patrick Joossens.

4e klasse B

Smerdiek is opgerukt naar de tweede plaats door de zege op Wemeldinge. Hoedekenskerke/Kwadendamme komt op gelijke hoogte met Kruiningen na de zege op de Kruse Mat.

1e klasse B Vrouwen

De Zeeuwse clubs blijven de bovenste twee plaatsen bezetten. IJzendijke is nog steeds koploper, ondanks de halve misstap. Hierdoor loopt Sparta/JVOZ twee punten in op de Zeeuws-Vlaamse dames.

3e klasse F Vrouwen

De dames van DKS'17 hebben geen enkele moeite met Jonge Spartaan en staan alleen aan kop dankzij het gelijkspel van Charlois. MZC'11 heeft een wedstrijd minder gespeeld en kan langszij komen. Door privé-omstandigheden bij de tegenstander kwam Dauwendaele/Walcheren/Zeelandia niet in actie.

