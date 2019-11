GOES boekt eerste thuiszege van het seizoen

Daniël Wissel schuift de 1-0 langs de VVOG-doelman (foto: Rene van der Vliet)

Interim-trainer Eikenhout wisselde op één positie ten opzichte van vorige week; Sherief Tawfiek startte in plaats van Jesse Bank. Oud-jeugdinternational Nazario de Fretes, nieuw aangetrokken nadat zijn contract in Bulgarije werd verbroken, zat voor het eerst bij de wedstrijdselectie. Het leek er even op dat hij al snel in zou moeten vallen toen Mats de Kroo geblesseerd raakte bij een duel in de tweede minuut, maar De Kroo hield vol.

Goes begon sterk aan de wedstrijd en kreeg via De Kroo, Schalkwijk en Manuhuwa enkele kansen om op voorsprong te komen. Aan de andere kant was het Bottenheft van VVOG die net over het doel van Meulmeester schoot.

Verdiende voorsprong

Na rust brak GOES verdiend de ban; Daniël Wissel opende de score nadat Mart de Kroo hem bereikte met een prachtige bal achter het standbeen. Nog geen vijf minuten later lag de bal opnieuw in het net, de jarige Steve Schalkwijk schoot met een harde lage schuiver zijn tiende goal van de competitie binnen. Een kwartier voor tijd mocht De Fretes zijn debuut maken, hij verving Remon de Vlieger.

Het laatste kwartier stond bol van de grote kansen. Eerst misten Schalkwijk en Hollemans voor GOES, daarna kwam Bottenheft namens VVOG alleen voor de keeper. GOES-doelman Meulmeester verrichte echter een knappe redding. Daniël Wissel raakte de paal, maar tien minuten voor tijd kwam de thuisploeg alsnog op 3-0. GOES kreeg een penalty en Steve Schalkwijk schoot deze keihard in de bovenhoek. Frustratie nam de overhand bij de bezoekers, Finn Kluiver kreeg geel voor een overtreding op Hiep Nguyen en gaf hierbij kritiek op de leiding, waardoor hij nog in dezelfde minuut zijn biezen moest pakken.

Door de zege, de derde op rij onder Eikenhout, doet GOES goede zaken in de strijd tegen degradatie. Het neemt afstand van VVOG en staat nu acht punten los van de nacompetitieplekken.

Scoreverloop:

1-0 Daniël Wissel (53)

2-0 Steve Schalkwijk (57)

3-0 Steve Schalkwijk (80/pen)

Bijzonderheden:

Finn Kluiver (VVOG) krijgt twee keer geel in de 82e minuut (overtreding + aanmerkingen op de leiding)

Opstelling GOES

Brian Meulmeester, Jelle Klap, Jerreau Manuhuwa, Sherief Tawfik, Jop Dekker, Ruben Hollemans, Tim de Winter, Remon de Vlieger (Nazario de Fretes/74), Mart de Kroo (Hiep Nguyen/69), Steve Schalkwijk (Sylvio Hage/85), Daniël Wissel