Daders overval Lidl achterhaald; 'We zijn door het oog van de naald gekropen'

Volgens bedrijfsleider Patrick van der Hoeff heeft de politie hem gisteren telefonisch ingelicht over deze ontwikkeling in de zaak. De twee zijn met behulp van DNA-sporen herkend, het politieonderzoek is nu afgerond.

Doodgeschoten

Eén van de twee verdachten leeft niet meer. Hij is bij een andere overval door de Belgische politie doodgeschoten tijdens een schotenwisseling. De andere verdachte zit momenteel vast in een Belgische gevangenis voor een ander vergrijp, meldt Van der Hoeff.

De overvallers zijn geïdentificeerd aan de hand van sporen op de door hen gebruikte tie raps. Tijdens de overval droegen ze handschoenen, maar de tie wraps hadden ze van tevoren, zonder handschoenen aan, geprepareerd. Daardoor zaten er toch sporen op.

'Door het oog van de naald'

Van der Hoeff is opgelucht dat de daders gevonden zijn, maar realiseert zich ook dat hij die dag goed is weggekomen. "Ik realiseer me dat ik en mijn medewerkers door het oog van de naald zijn gekropen, de overvallers hadden geen moeite met schoten lossen op de politie."

De overval hakte er flink in. Zelf heeft hij er nog altijd last van. "Iedere ochtend als je de deur opent voor de leverancier denk je toch terug aan dat moment." De overval werd 's ochtends vroeg gepleegd, vlak voor de winkel openging. De overvallers kwamen binnen via het magazijn.

Bedrijfsleider Patrick van der Hoeff merkt nog steeds de gevolgen van de overval

Van der Hoeff werd neergeslagen, vastgebonden met tiewraps en onder schot gehouden. Bij de overval werden naast de bedrijfsleider ook meerdere supermarktmedewerkers onder schot gehouden door de twee daders. Ook zijn personeel denkt er nog vaak aan terug. "De mensen die het hebben meegemaakt heb ik in de tussentijd al meerdere keren huilend bij elkaar gehad, ja..."

Onwerkelijke situatie

De kluis zat op een tijdslot, dus moesten de overvallers even wachten. Volgens de bedrijfsleider ontstond daarbij een onwerkelijke situatie, vanwege het vreemde gedrag van de overvallers: "Eentje telde af van vijf naar nul en riep 'Happy new year!' Bizar!", vertelde Van der Hoeff eerder bij een reconstructie van de overval in Opsporing Verzocht.

