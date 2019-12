Nog vier dagen tot pakjesavond, en dat betekent stress bij de hulppieten

Op straat in Goes is het een gezellige drukte met gezinnen met kinderen, maar ook ouders die even zonder de kinderen de stad in zijn gegaan. Omdat deze hulppieten niet gestoord kunnen worden tijdens hun missie. Afgaand op de inhoud van de tassen is inpakpapier veruit het populairste item dit jaar met sinterklaas. Uit elke voorbijschuivende tas steekt wel een of meerdere rollen.

Knikkerbaan

Dan maar even de speelgoedwinkel in. Hier wordt vlak voor sluitingstijd nog snel een mevrouw geholpen die voor haar kleinkinderen, in opdracht van de sint, nog wat cadeaus moet kopen. Ze wil niet met ons praten, 'want ik ben veel te druk'.

Marco Visser, eigenaar van de winkel staat er een stuk relaxter bij. Het is deze weken, met de feestdagen voor de deur, al een gezellige drukte in de winkel. Het populairste item bij hem in de winkel is niet het laatste computerspel, maar een knikkerbaan. Kinderen kunnen de baan zelf in elkaar zetten en uitbreiden met verschillende sets. Visser heeft er deze maanden al een paar keer van bij moeten bestellen, omdat de voorraad op was.

Bordspelletjes

Wat het tegen de verwachtingen ook goed doet, zijn de kleine spelletjes. Kaartspellen die even snel tussendoor kunnen worden gespeeld. Het succes hiervan schrijft Visser toe aan de reclamecampagne van een grote telefoonmaatschappij die ouders oproept hun telefoon eens wat vaker weg te leggen, en zo het goede voorbeeld geven.

En terwijl buiten de schemer inzet, schuifelen ook de laatste ietwat gestreste pieten huiswaarts. Want behalve inpakken, moet er ook nog worden gedicht en geknutseld.