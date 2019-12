Zeeland wordt wakker: overvallers Lidl,nieuwe eetgids en uitslaande brand

Politie onderzoekt de gewapende overval op de Lidl in Sas van Gent (foto: HV Zeeland)

Identiteit overvallers na jaren achterhaald

Twee mannen die in mei 2017 in de Lidl in Sas van Gent het personeel bedreigden en ervandoor gingen met geldlades en de inhoud van de kluis, zijn geïdentificeerd. De bedrijfsleider van de supermarkt zegt dat de politie de daders heeft gevonden met behulp van DNA-sporen.

Lees ook:

Sinterklaas werd dit jaar uitbundig onthaald in Zierikzee (foto: Arjo Nieuwkoop)

Stress bij hulppieten

Waar de een dit weekend nog snel even de laatste dingen moest halen voor pakjesavond, moet de andere hulppiet nog helemaal van voren af aan beginnen. Er zijn nog een paar dagen te gaan tot 5 december en de sinterklaasstress stijgt bij sommige Zeeuwse hulpen naar het hoofd.

Lees ook:

Gault Millau, Inter Scaldes (foto: Omroep Zeeland)

Nieuwe gids

Vanmiddag wordt de nieuwe gids van Gault Millau uitgebracht. Dan horen ook Zeeuwse restaurants en chefs of ze erin staan. Vorig jaar vielen 38 Zeeuwen in de prijzen bij de uitreikingen van Gault Millau, de tegenhanger van Michelin. Restaurant Kale en de Bril uit Goes werd voor het eerst in de gids opgenomen. Wijnbar Bottles in Sas van Gent won de titel 'beste wijnkaart van het jaar'. En restaurant Inter Scaldes in Kruiningen werd samen met restaurant De Librije in Zwolle uitgeroepen tot het beste restaurant van Nederland.

Er moest een hoogwerker aan te pas komen om de brand in Zuiddorpe te blussen (foto: HV Zeeland)

Vlammen uit het dak

Een woning aan de St. Katrijnstraat in Zuiddorpe is gisteravond beschadigd bij een uitslaande brand. Er is schade ontstaan aan het dak en op de bovenste verdieping van de woning. In de rest van de woning is rook, roet- en waterschade ontstaan.

Lees ook:

IJs op bloemen bij de Otheense Kreek (foto: Gisèl van Aerts)

Het weer

Vandaag behoorlijk wat zonneschijn en droog. Met zwakke zuidoostelijke wind wordt het rond 8 graden.