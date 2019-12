Drugs gevonden tussen de bananen (archieffoto) (foto: FIOD)

Door dat personeelsgebrek is er volgens voorzitter Van der Smissen in Vlissingen te weinig personeel om de scanner te bedienen waarmee containers op drugs kunnen worden gecontroleerd. "Er zijn nachtdiensten die niet meer ingevuld worden omdat we te weinig mensen hebben", zegt Van der Smissen in het tv-programma.

Ondertussen is er wél een lijnverbinding met bananen bijgekomen: "Zevenhonderd containers op een containerschip. Maar door de budgettering die de rijksoverheid toepast zijn er geen extra douanemensen bijgekomen."

Grote drugsvangsten in Vlissingen

Ook wordt er volgens Van der Smissen niet geluisterd naar de mensen op de werkvloer. Zo mag het douanepersoneel in Vlissingen niet zelf beslissen welke containers zij controleren, dat wordt vanuit het hoofdkantoor in Rotterdam bepaald. "Als ik een drugssmokkelaar zou zijn en ik moest kiezen, zou ik ook voor Vlissingen gaan."

In het tv-programma vanavond: verslaggever Danny Ghosen ziet hoe een groot containerschip met bananen uit Zuid-Amerika zonder controle gelost wordt. (foto: NTR)

De laatste maanden zijn geregeld grote drugsvangsten gedaan in Vlissingen. De pakketten met cocaïne liggen dan tussen ladingen bananen. Afgelopen vrijdag vond de Vlissingse douane nog 750 kilo cocaïne bij een controle met speurhonden.

Van droppings op zee naar smokkel via grote containerschepen

Ook de gemeente Borsele erkent het probleem. "Zagen we vier jaar geleden smokkel via vissersbootjes en droppings op zee, de afgelopen twee jaar ontdekten we vooral smokkel via grote containerschepen. Het is aan ons om smokkel zo onaantrekkelijk mogelijk te maken in onze regio door de pakkans te vergroten en barrières op te werpen, zowel zichtbaar als onzichtbaar."

Narcostaat wordt vanavond om 21.20 uur bij de NTR op NPO 3 uitgezonden. In deze vierdelige serie onderzoekt Danny Ghosen de wereld van Nederlandse drugscriminaliteit.