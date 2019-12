Er komt een kroontje naar Zeeland...

Amber Joosen (rechts) uit 's-Heerenhoek en winnares Selina Rake (foto: Amber Joosen)

Gisteravond was de finale van de wedstrijd Teen Universe Netherlands in Rijswijk. Amber greep net naast de eerste plaats. "Jammer", maar heel erg baalt ze er niet van. "Ik zit in m'n examenjaar, als ik had gewonnen, had ik tijdens m'n examens naar Panama gemoeten."

Teen Universe Netherlands is een verkiezing voor tieners tussen de 15 en 19 jaar. De winnaar mag Nederland in januari vertegenwoordigen in Panama tijdens de wereldeditie.

Ze is vooral trots. "Ik kan het niet geloven. Toen ik op de casting kwam, twijfelde ik al of ik wel door zou gaan. Het waren allemaal echt prachtige meiden. Om dan ook nog eens tweede te worden... Dat is echt wel onwerkelijk."

Voorlopig heeft de wedstrijd niet meteen gevolgen voor Amber. "Al zaten er wel mensen van modellenbureaus in de zaal. Wie weet rolt daar nog wat uit." Na haar eindexamens wil ze de opleiding Mediaperformer/Filmacteur volgen. "Daar sluit dit wel al een beetje bij aan."