Bij deze Zeeuwse topkok komen The Rolling Stones, Adele en Kofi Annan eten

Restaurant Spectrum is onderdeel van het Waldorf Astoria hotel in Amsterdam. Een van de meest chique accommodaties van Nederland. Het is ook populair bij beroemdheden zoals Adele, The Rolling Stones, Kofi Annan, noem ze maar op. Sidney Schutte verbaast zich erover dat deze mensen mede voor hem daar komen eten: "Ik vind het heel bijzonder als ze in de keuken komen om je te bedanken. En dat alleen omdat je lekker eten maakt."

Zijn carrière als kok begon voor Schutte op jonge leeftijd bij Resto in Vrouwenpolder, een simpele zaak. Via verschillende topzaken - waaronder De Librije in Zwolle dat drie Michelinsterren heeft - kwam Schutte bij Amber in Hongkong terecht waar Vlissinger Richard Ekkebus de scepter zwaait.

Uiteindelijk begon hij zelfstandig in Amsterdam. Een terugkeer naar Nieuwland zit er voorlopig niet in: "Ik kom er regelmatig maar wel te weinig. Na een tijdje ga ik ook wel de drukte van Amsterdam missen."

Speciaal voor Omroep Zeeland maakt Schutte een bijzonder gerecht. Een dessert met topinambour (aardpeer), peer, ijs geïnfuseerd met de Magnolia bloem en witte truffel dat je al kan kopen voor vierduizend euro per kilo... Zoek je nog inspiratie voor de kerst? Kijk dan even deze video: