Zeeuwse chefs scoren in GaultMillau 2020

Kok Jannes Brevet en zijn vrouw Claudia in restaurant Inter Scaldes. (foto: ANP)

Net als voorgaande jaren werd Inter Scaldes uit Kruiningen geroemd als beste restaurant van Nederland. Net als De Librije uit Zwolle kreeg de zaak van chef Jannis Brevet 19,5 punten van de 20 die maximaal kunnen worden gehaald.

'Een ode aan alle mooie producten'

Naast de bekendmaking van de gids werden er ook culinaire prijzen uitgereikt. Thijs Meliefste (32) uit Wolphaartsdijk werd verkozen tot jonge topchef van het jaar. Volgens het juryrapport komen uit de keuken 'voldragen gerechten die niet verraden dat de man aan het roer een prille dertiger is. Het restaurant is een geoliede machine waar een ode gebracht wordt aan alle mooie producten die onze aarde voortbrengt'.



Hoogste nieuwe binnenkomer in de gids is dit jaar het Goese restaurant Codium van chef Wouter Kik. De jury roemt de ervaring en de zucht naar perfectie van het restaurant dat pas in augustus open ging.



De uit Terneuzen afkomstige Zoë Jonker (voorheen Lensen) werd op het podium geroepen als ontdekking van het jaar. Zij heeft op dit moment haar eigen restaurant in Rhenen, Sal do Mar. In 2012 werd zij al uitgeroepen tot beste jonge kok van Nederland. Ze werkte toen bij Oud Sluis.

Zeeuwse topscorers in de GaultMillau

Naam punten 2020 punten 2019 Inter Scaldes, Kruiningen 19,5 19,5 Kromme Watergang, Slijkplaat 18 18 Pure C, Cadzand-Bad 17,5 17,5 Meliefste, Wolphaartsdijk 17 17

Ook Sidney Schutte uit Nieuwland , de chef-kok van het Amsterdamse restaurant Spectrum gooit in de nieuwe gids van GaultMillau hoge ogen. Hij is voor zijn werk beloond met 18,5 punten.

