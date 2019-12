Sluizencomplex moet veiliger: 'Ik wil dat we allemaal veilig thuiskomen'

Langs de openbare wegen op het sluizencomplex zijn extra elektronische verkeersborden geplaatst. Fietsers worden ook geattendeerd op de verkeersveiligheid. Op de fietspaden langs de openbare weg zijn verschillende 'tags' gespoten met de kreet '#zetjelichtaan'. Naast borden staan er op een paar onveilige punten ook verkeersregelaars. De meest gevaarlijke punten zijn de kruisingen aan de Buitenhaven, waar het bouwverkeer de openbare weg op rijdt.

Bouwverkeer op de openbare weg op het sluizencomplex. (foto: Omroep Zeeland)

Louis Openeer is één van de bouwers van de nieuwe sluis die dagelijks een paar keer heen en weer rijdt over het bouwterrein met zijn vrachtwagen. Openeer is blij met de extra aandacht voor de verkeersveiligheid deze week. "We rijden met onze grote wagens gewoon tussen het normale verkeer door. We merken dat automobilisten vaak ongeduldig worden of niet weten of ze ons voorrang moeten geven of niet", vertelt hij.

Maar ook fietsers moeten volgens Openeer beter oppassen. "Fietsers denken vaak net nog even voorlangs onze grote vrachtwagens te schieten. Dat is hartstikke gevaarlijk. Ik hoop dat de borden helpen en dat we met z'n allen veilig thuis kunnen komen."