GOES-spits Wissel: 'Vierde trainer dit jaar lijkt me niet bevorderlijk'

Ruud Pennings, Ron Amperse en nu Daan Eikenhout. Wissel heeft ze dit seizoen allemaal als trainer gehad. En als het aan de KNVB ligt, staat straks de vierde trainer voor de spelersgroep. Omdat Eikenhout niet het juiste trainersdiploma heeft is hij nu 'slechts' de interim-trainer. "Een vierde trainer dit jaar lijkt me niet bevorderlijk. Ik denk dat dat te veel tijd gaat kosten als je middenin het seizoen zit."

Volgens Wissel is GOES iets meer verdedigend gaan spelen onder leiding van Eikenhout. Mede daardoor won het de laatste drie wedstrijden in de Derde Divisie. "Gezien de resultaten hoop je dat hij kan aanblijven als trainer. Met weer een nieuwe trainer moeten we weer opnieuw beginnen."

"Ik wil op het veld staan", zegt Hoek-speler Van Leiden die nu al een paar maanden geblesseerd is aan zijn schouder. Afgelopen week is hij geopereerd. "Of het nou goed gaat of als het niet goed gaat, je wil het team helpen."

De operatie aan de schouder van Van Leiden is goed verlopen. Hij hoopt zo snel mogelijk weer te voetballen. Hoek kan hem goed gebruiken, want het staat slechts zesde in de Derde Divisie. "We moeten eigenlijk in de top-4 staan. Door allerlei omstandigheden is dat nog niet gelukt. Maar als we vijfde worden en pakken een periode hebben we het ook goed gedaan."

Kevin Hollander is dit seizoen actief als trainer van Vlissingen. Hij is een ambitieuze jonge trainer. Na het ontslag van Ruud Pennings bij GOES werd Hollander ook benaderd maar hij gaat dit seizoen niet meer overstappen naar GOES. Hij heeft wel de juiste papieren om de Bevelandse club te leiden. "Ik heb de kans gekregen als jonge trainer bij Vlissingen en dan kan ik nu niet zeggen: 'Bedankt en ik ga lekker bij GOES aan de slag."

In de rubriek één-tweetje wordt profwielrenner Said Bozuambou ondervraagt door Yorben Weststrate. Verder is er het weekoverzicht en het moment van Razende Reporter Frans van Pagee uit Yerseke, die langs de kant stond bij de wedstrijd tussen Luctor Heinkenszand en Bevelanders.