Schilderij na bijna drie eeuwen terug in Goes

Schilderij Johannes Vollevens (foto: Historisch Museum De Bevelanden)

Op het doek zijn de oudste kinderen te zien uit het gezin van Cornelis Ketelaer en Catharina Maria Clement. De rijke familie woonde aan de Grote Markt in Goes, in het latere Hotel De Korenbeurs. Daar hing het jarenlang boven de schoorsteenmantel.

Een ereplaatsje

Het schilderij is eigendom van de Stichting Wagner de Wit die het afgelopen jaren in bruikleen gaf aan Museum aan het Vrijthof in Maastricht. Vanwege de duidelijke link met Goes is het nu uitgeleend aan Historisch Museum de Bevelanden in Goes. Daar heeft het een ereplaatsje.