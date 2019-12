Burgemeesters: alle zeilen bij in Zeeuws-Vlaanderen

Burgemeester Jan-Frans Mulder is recht voor z'n raap tijdens de presentatie van het nieuwe plan. Hij vindt de bescheidenheid van Zeeuws-Vlaanderen wel een dingetje. "Van voorzieningen zeggen ze dan die zijn er gewoon. Ik denk dat de uitdaging naar de toekomst is om dat overeind te houden. Ook als ik kijk naar bedrijven, het ziekenhuis, het onderwijs. Ja dan moeten we echt alle zeilen bij zetten."

Die mening, met name als het gaat om de voorzieningen en het behouden daarvan, delen ook zijn collega-burgemeesters. Zoals Marga Vermue van de gemeente Sluis. "Het is heel kwetsbaar vooral door de lage bevolkingsdichtheid en de grote afstanden." De instandhouding van de scholen en het onderwijs zijn volgens haar van groot belang. Om dat te bereiken is dit plan volgens burgemeester Jan Lonink van Terneuzen nodig. "We hebben al plannen maar een steuntje in de rug kan zeker helpen. Daar heb je zelf wel geld voor maar in het gemeentefonds wordt de Randstad vaak bevoordeeld."

De problematiek is dus voor iedereen allang duidelijk maar het draait om geld. Met dit plan kan dus een deel van de problemen aangepakt worden. Maar dan moeten alle partijen wel met geld over de brug komen. Het totale plan kost 27 miljoen euro. Maar wie betaalt wat? Volgens gedeputeerde Jo-Annes de Bat is dat helemaal verdeeld. "We hebben een aanvraag gedaan van 9,4 miljoen bij het Rijk. Maar daar hoort co-financiering bij. Zowel de gemeentes als de provincie leggen daar iets meer dan 6 miljoen euro bij. Ook andere organisaties in de regio doen mee in de projecten. Als je dat optelt komen we tot een bedrag van ongeveer 27 miljoen euro."

De vraag is echter wel of alle problemen volledig aangepakt kunnen worden door dit plan. Wie daar een hard hoofd in heeft is directeur Sander Capello van basisschool De Statie in Sas van Gent. Hij ziet jaarlijks dat 30 potentiële leerlingen (peuters) over de grens in België naar school gaan. Simpelweg vanwege het feit dat kinderen daar gratis opgevangen worden op school tot ze leerplichtig zijn. En dat terwijl je als ouders er in Nederland voor moet betalen. "Concreet zou ik zeggen maak hier ook de kinderopvang gratis want dat is denk ik toch een belangrijke prikkel!"

Maar of dat betaald kan worden van die 27 miljoen euro is de vraag. Er wachten nog tal van projecten ook al zijn die nu nog niet allemaal concreet uitgewerkt. Komend voorjaar wordt duidelijk of Den Haag met de gevraagde 9,4 miljoen euro over de brug komt. Is dat het geval dan kan het plan binnen twee a twee-en-een-halfjaar gerealiseerd worden. Geeft Den Haag minder dan gevraagd dan zullen projecten langer gaan duren en zal Zeeuws-Vlaanderen er langer over gaan doen om klaar te zijn voor de toekomst.

