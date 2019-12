Toeristen moeten Tholen-stad uit het slop trekken

(foto: OZ)

Die toeristen zouden onder meer naar Tholen-stad moeten komen via cruiseschepen. Verantwoordelijk wethouder Frank Hommel. "Die cruiseschepen stoppen nu bij Willemstad, maar de wens is dat die schepen ook gaan aanmeren bij de haven van Tholen. Nu komen toeristen vanuit Willemstad met bussen hierheen."

Geen winkels open op zondag

Duidelijk is dat de gemeenteraad van Tholen daarnaast meer evenementen in de stad wil en dat er meer leuke winkels komen. Dat laatste is wel een punt, beaamt wethouder Hommel. "Mensen kopen massaal via internet en daar hebben winkeliers last van. We willen dan ook leuke kleine winkels in de stad hebben, geen grote winkelketens, daar zit Tholen-stad niet op te wachten." Voor wat betreft die winkels ziet hij het niet gebeuren dat winkeliers op zondag massaal hun winkel open zullen zetten. "Die behoefte is er totaal niet, zeker gezien de geloofsachtergrond van de meesten hier", aldus Hommel.

Wat het allemaal gaat kosten is nog niet bekend, ook niet wanneer de plannen uitgevoerd gaan worden. Zeker is wel dat de raad over het algemeen positief staat tegenover een vitalisering van Tholen-stad. Maar het laatste woord is hierover nog niet gesproken.

Wethouder Frank Hommel over de toeristische plannen voor Tholen-Stad