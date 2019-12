Zeeland wordt wakker: toekomst Tholen-stad, drone en een vers sapje

(foto: OZ)

Toeristen moeten Tholen-stad gaan redden. Dat is de belangrijkste uitkomst van de commissievergadering die gisteravond werd gehouden in Tholen.

Drone ingezet bij vermissing (foto: HV Zeeland)

Drone

Bij het zoeken naar een vermiste in de omgeving van Kloetinge is gisteren aan het begin van de avond een drone ingezet. Het toestel werd bij een locatie van Emergis de lucht ingestuurd door het droneteam van de brandweer Midden- en West-Brabant uit Oosterhout.

Van appels naar pulp naar sap. (foto: Omroep Zeeland)

Bijzonder sap

Zorgorganisatie Gors in Vlissingen heeft een fabriekje opgezet waar cliënten werken aan 'appelsap tegen verspilling'. De appels komen van fruitboeren die hun buitenbeentjes vanwege een afwijkende kleur of een vlekje niet kunnen verkopen.

Schilderij Johannes Vollevens (foto: Historisch Museum De Bevelanden)

Teruggekeerd schilderij

Een schilderij van Johannes Vollevens heeft weer een plekje in Goes. Historisch Museum de Bevelanden heeft het werk, met de vijf kinderen van de familie Ketelaer, in bruikleen gekregen van de stichting Wagner de Wit.

weerfoto (foto: Erica van Leeuwen-de Bruijn)

Weer

In het binnenland is het vanochtend nevelig, maar aan zee is het juist helder, de temperatur is eerst 0 tot 5 graden. Ook later vanochtend is er landinwaarts nog bewolking en nevel, vanmiddag klaart het ook daar op. Het wordt dus een vrij zonnige middag, en de maximumtemperatuur is 5 tot 7 graden. Daarbij hebben we een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vannacht is er overal kans op mist, bij minimum van -1 tot +2. Morgen eerst mistig, in de middag zonnige perioden.