Nieuwe appelsap tegen verspilling: 'Iedereen profiteert hiervan'

Driehonderd flesjes appelsap worden er per dag gebotteld. "Iedereen profiteert hiervan", zegt projectbegeleider Sanne Heins van Gors. "Wij kopen de appels die anders worden verspild voor een goede prijs en daar maken we een mooi Zeeuws product van met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt."

Een precies werkje

Kris Bakker vertelt dat ze een dag kwam proefdraaien en meteen verkocht was: "Ik hou van hard bezig zijn en hier kan ik doorpakken." De medewerkers wassen de appels, snijden er eventuele slechte plekjes uit en vermalen de appels tot pulp. De pulp wordt geperst tot sap, het sap wordt gezeefd, gebotteld en gepasteuriseerd.

Mitchell Schroevers schenkt vandaag de flesjes in. "Het is een precies werkje", vertelt hij. "Je moet kijken of het flesje niet te vol is." Hij heeft plezier in zijn nieuwe werk: "Ik vind het heel leuk, leerzaam en ik vind het ook gezellig om hier te komen."

Mitchell Schroevers: 'Ik denk dat iedereen die hier werkt trots kan zijn.' (foto: Omroep Zeeland)

"Hier leren onze cliënten werknemersvaardigheden", zegt Sanne Heins van Gors. "Dus op tijd komen en er verzorgd uitzien. Maar ook: hoe hou je de keuken schoon." Wie het aankan, kan later doorstromen naar de werkvoorziening van de gemeente of misschien wel naar een gewone baan.

Al is dat niet voor iedereen weggelegd. Mitchell Schroevers ziet dat nu nog niet zitten. "Ik denk dat ik er nog niet aan toe ben om in een gewoon bedrijf te werken. Daar kan je me misschien opvegen."

Van appels naar pulp naar sap. (foto: Omroep Zeeland)

Het is de bedoeling dat de productie wordt uitgebreid, zodat meer werknemers aan de slag kunnen en er meer Zeeuwse appels worden verwerkt, die anders zouden worden vernietigd. Ook wil de onderneming appelsap gaan persen voor particulieren met fruitbomen.

'Iedereen die hier werkt kan trots zijn'

De appelsaponderneming heeft al een afnemer: een cateraar gaat de flesjes verkopen in de verschillende bedrijfskantines en restaurants. Andere afnemers worden nog gezocht. Een eigen etiket voor op de flesjes is nog in de maak. Mitchell Schroevers: "Ik denk dat iedereen die hier werkt trots kan zijn."