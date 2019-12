Zeeland grote kanshebber voor supersonisch testcentrum

De hyperloop doet een beetje denken aan ouderwetse buizenpost maar dan met magnetisme. Een capsule vliegt door een buis die vrijwel vacuüm gezogen is. Door de lage luchtweerstand kunnen snelheden tot wel duizend kilometer per uur worden gehaald. Het is de bedoeling dat het systeem over een jaar of tien zowel voor goederenvervoer als voor personenvervoer gebruikt kan worden.

Mogelijk op Schouwen-Duiveland

Het EHC is een initiatief van de Nederlandse ontwikkelaar Hardt Hyperloop. Het testcentrum is niet alleen een faciliteit voor Hardt Hyperloop, maar wordt opengesteld voor ontwikkelaars van over de hele wereld. Het zal bestaan uit een high-speed testbaan van 3 kilometer en een onderzoekslaboratorium. In Zeeland zijn twee locaties in beeld om het testcentrum te bouwen.

Een digitale tekening van de Hyperloop (foto: Hardt Hyperloop)

De onderzoeken die gedaan worden in het centrum moeten uitwijzen of de hyperloop een realistisch alternatief wordt voor korte afstandsvluchten. Het EHC moet in 2022 worden geopend. Tim Houter, CEO van Hardt Hyperloop, over de gekozen locaties: "Groningen en Zeeland hebben allebei een goed voorstel. Beiden hebben een mooie locatie beschikbaar waar wij goede mogelijkheden zien om dit centrum te realiseren."

De provincie Zeeland wil graag het testcentrum binnenslepen. Gedeputeerde Jo-Annes de Bat: "De hyperloop past goed bij Zeeland en onze ambities als het gaat om duurzaamheid en innovatie. Bovendien is Zeeland aangewezen als experimenteer-regio voor slimme mobiliteit; we testen hier verschillende nieuwe innovatieve vervoersmogelijkheden. Nu we weer een stap dichter bij de realisatie zijn willen we met alle betrokken partijen zo snel mogelijk om de tafel."

Artist impression van het testcentrum (foto: Hardt Hyperloop)

Duidelijkheid eind dit jaar

Binnen een maand wordt de knoop definitief doorgehakt. Tot die tijd hebben de twee overgebleven provincies de mogelijkheid om hun voorstel te concretiseren voor de hyperloop-ontwikkelaars.