Hoe Tholen 'thovert' met kleine busjes

Zorgboerderij An de Diek in Sint-Maartensdijk. Hier haalt Piet Stouten van Thover om 15.00 uur stipt cliënten op na hun dagbesteding en brengt hen thuis. Thover staat voor Tholen Vervoer. De kosten per rit zijn 1,75 euro. Stouten is een vrijwilliger. "Wij zijn begonnen met maaltijden bezorgen en sinds kort ook met personenvervoer. Het bevalt me wel. Al is het nog even uitzoeken, hoe je het beste kan rijden bijvoorbeeld."

Kleine volle busjes

Het provinciebestuur is op zoek naar nieuwe vormen van openbaar vervoer en is erg te spreken over dit experiment. Daarom is er ook provinciaal geld in gestopt. De kern: geen grote organisatie met grote bussen. Maar vraaggericht vervoer met kleine, volle busjes, gerund door vrijwilligers en een stichting. Vraag is of zo'n belangrijke voorziening wel op vrijwilligers moet draaien. Chauffeur Piet bekijkt het nuchter: "Als je op deze manier mensen kunt helpen voor een redelijke prijs, waarom niet?"

Het doet me pijn als PvdA-man, maar we gaan de Amerikaanse kant op" Henk Nieuwenhuis, voorzitter Stichting Thover

Zo ziet Henk Nieuwenhuis, voorzitter Stichting Thover het ook. "Het doet me pijn als PvdA-man, maar we gaan de Amerikaanse kant op. Waarbij particulieren steeds meer en vaker geld en tijd stoppen in essentiële voorzieningen. Vrijwilligers zijn de smeerolie van de maatschappij."

Maar dat maakt Thover ook meteen kwetsbaar, erkent Nieuwenhuis. "Het loopt als een trein, alle aanvragen voor vervoer. Er komt een tweede busje. Maar het staat of valt met de vrijwilligers. Met voldoende chauffeurs. En daar maak ik me wel zorgen over."

Thover , een nieuwe vorm van vervoer op Tholen (foto: Omroep Zeeland)

Vraag is of het wel openbaar vervoer is. Het is namelijk niet zo dat een inwoner van Tholen kan bellen voor een ritje naar de supermarkt bijvoorbeeld. Nieuwenhuis spreekt liever over 'sociaal vervoer'. Bedoeld voor groepjes mensen die op een bepaalde tijd ergens moeten zijn, school of een dagbesteding. En ook weer om een vaste tijd naar huis gaan. In de tussenliggende uren worden maaltijden of bibliotheekboeken rondgebracht

Er komt dus een tweede busje voor Thover omdat er veel aanvragen binnenkomen. En voor dat tweede busje kan Thover nog vrijwillige bestuurders gebruiken.

