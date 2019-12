Statushouders krijgen cursus in solliciteren: 'Ik wil mijn droom kunnen najagen, ook in Nederland'

Vluchtelingenwerk Walcheren noemt de training een VIP-training, waarbij VIP staat voor 'Vluchtelingen Investeren in Participeren'. "De Nederlandse gang van zaken bij het solliciteren kan zo anders zijn dan in de rest van de wereld", vertelt Els de Klerk, van Vluchtelingenwerk Nederland. De Klerk heeft de afgelopen weken acht sollicitatiecursussen gegeven aan de statushouders.

De statushouders met hun certificaat. (foto: Omroep Zeeland)

Eén van die statushouders is de Syrische Amani AlAhmad. AlAhmad stond vol vertrouwen en in bijna vloeiend Nederlands haar nieuwe sollicitatievaardigheden te presenteren voor het publiek in de bibliotheek. "Ik wil mijn droom navolgen hier in Nederland", vertelt ze.

"Ik was tien jaar lang apotheker in Syrië en Turkije en hier wil ik ook weer aan de slag, maar dat is moeilijk in Nederland. Ik kreeg op de cursus hulp met het maken van een cv en tactieken hoe ik mijzelf moet presenteren tijdens een sollicitatiegesprek." AlAhmad gaat eerst voor haar inburgeringscursus en wil daarna een universitaire studie volgen.

Ook Amin Abduro Lenjiso mocht vandaag zijn certificaat in handen nemen. "Ik ben heel blij", vertelt hij. "Ik kreeg allemaal tips vanuit de zaal over dat ik me moet inschrijven bij een uitzendbureau en ik wist niet eens dat een uitzendbureau bestond! Ik ben heel blij dat ik de cursus heb gevolgd en ik dat ik hier vandaag mocht presenteren. Nu ben ik klaar om te gaan solliciteren", zegt Abduro Lenjiso.