Supermarkten op Tholen mogen voor het eerst open op feestdagen

De Spar in Sint-Maartensdijk (foto: Omroep Zeeland)

Naast tweede kerstdag, mogen de winkels ook open op tweede paasdag, Hemelvaartsdag en tweede pinksterdag. Behalve als de feestdag op een zondag valt, dan blijven de supermarkten dicht. Het besluit was unaniem. Coalitiepartijen SGP en ChristenUnie, tegenstanders van koopzondagen, hebben met de opening van deze feestdagen geen moeite. Het zijn immers geen officiële zondagen.

Welke supermarkten open gaan, is nog niet duidelijk, maar de aanvraag komt van supermarktketen Spar. Die heeft in de gemeente Tholen vestigingen in Oud-Vossemeer, Sint-Maartensdijk en Sint Philipsland. Vorig jaar deed Lidl ook al een aanvraag, maar besloot uiteindelijk van de toestemming geen gebruik te maken. Woonboulevard Poortvliet is wel al open op bepaalde feestdagen.

Geen makkelijke aanvraag

Voor Remco Solleveld, eigenaar van de Spar in Sint-Maartensdijk, was het geen makkelijke aanvraag. "Maar je moet toch naar je klant luisteren. Er komen dadelijk tijden aan dat je drie dagen dicht bent, dat zijn drie dagen te veel."

Remco Solleveld in zijn supermarkt. (foto: Omroep Zeeland)

"We moeten echt met onze tijd mee", vervolgt hij. "We zien grote afvloeiing naar Halsteren en Bergen op Zoom, dat onze klanten daar gaan winkelen, terwijl we hier op het dorp winkels hebben."

Discussie over koopzondagen

Eerder dit jaar liep een discussie over koopzondagen nog hoog op in de gemeenteraad van Tholen. Uiteindelijk werd besloten dat toeristische winkels in buitengebieden op zondag de deuren mogen openen, zoals de havenwinkel in Sint-Annaland.

Een jaar geleden schreven Thoolse kerken een open brief aan de gemeenteraad. Daarin stond dat de rustdag juist een geschenk is om te koesteren in deze onrustige tijden.

