Geopark Schelde Delta is handig om subsidies binnen te halen

Het Saeftinge landschap (foto: Omroep Zeeland)

Als dat lukt kan het volgens gedeputeerde Anita Pijpelink veel opleveren. "Het opent deuren voor toeristen maar het opent ook deuren naar toekomstige subsidie-aanvragen die je gaat doen. Op het moment dat je kunt aangeven dat je onder de paraplu van Unseco hangt dan geef je eigenlijk een visitekaartje af." Dat is overigens niet het enige doel. Want het Schelde-Delta-gebied verdient volgens Pijpelink ook echt de Unesco Geopark-status.

Maar wat is een Geopark eigenlijk? In Nederland hebben is er tot nu toe slechts één. Dat is het gebied Hondsrug in Drenthe. Er wordt door Unesco met name gekeken of een gebied een bijzondere geologische waarde heeft. Neem nog even die Hondsrug als voorbeeld. Daarvoor is gekozen omdat het landschap daar in de ijstijden is gevormd. En de prehistorische mensen zouden er hun schatten hebben nagelaten.

Unesco is het meest bekend om het Werelderfgoedverdrag en de daarbij behorende Werelderfgoedlijst. Het verdrag uit 1972 heeft als doel om erfgoed dat van unieke en universele waarde is voor de mensheid, beter te kunnen bewaren voor toekomstige generaties.

Terug naar de Schelde-Delta. Dat gebied loopt door Nederland en België. Vier provincies hebben ermee te maken: Zeeland, Noord-Brabant, Antwerpen en Oost-Vlaanderen. Het is anders dan de eerdergenoemde Hondsrug, maar net zo bijzonder. In het Schelde-Delta-gebied wordt zoet en zout water gescheiden en is er ook scheiding tussen zand en klei. Dat is uniek in de wereld en daarmee wordt de kans op een Unesco-status groter.

Dit is het gebied Schelde Delta waar men graag een Geopark van wil maken (foto: Omroep Zeeland)

Verantwoordelijk gedeputeerde Anita Pijpelink is blij met de eerste stap. Want met deze handtekening komt die status dichterbij. Komend jaar moeten de plannen concreet worden gemaakt en in 2021 moeten de vier provincies, waaronder dus Zeeland, gaan functioneren alsof ze de status al hebben gekregen. Dat is, volgens Pijpelink, een eis van Unesco. "Op die manier kunnen ze zien hoe wij dat als gebied doen."

Het gaat dan bijvoorbeeld om diverse projecten. Zoals de entree van de verdronken stad Reymerswael die onlangs geopend werd tijdens de Oosterscheldeweek. Als alles gaat volgens plan wordt 2022 het jaar dat Unesco het Schelde Delta gebied bombardeert tot Unesco Geopark.

Gedeputeerde Anita Pijpelink over de eerste stap richting het Geopark Schelde Delta.

