Appartementen in kerk in Sluis

Volgens het parochiebestuur is het te duur om een volledige kerk in gebruik te houden, omdat er steeds minder kerkgangers zijn. Veronique van Rie, secretaris van het bestuur. "Er komen nu nog maar zo'n 30 mensen naar de kerkdiensten, dat is echt te weinig om de kerk in stand te houden." Er is in de kerk plek voor ruim 300 mensen. Ze betreurt het dat er appartementen in de kerk komen, maar is blij dat de kerk daarvoor niet wordt gesloopt. "Zo blijft het mooie gebouw toch bestaan voor de gemeenschap."

'Die kerk en ik horen bij elkaar'

Er kwamen zo'n 100 mensen dinsdagavond op de inloopavond in de kerk af. Zij waren meer nieuwsgierig dan dat ze echt plannen hebben om te kopen. Een dame zag het wel zitten, want "die kerk en ik horen bij elkaar. Ik ben er gedoopt, ik ben hier getrouwd, mijn kinderen zijn hier gedoopt en ik heb 40 jaar in het koor gezeten. Maar ik wacht even tot er wat meer concreet is."

Er komen 17 appartementen in de kerk, waarvan een aantal lofts. Dat zijn volgens de projectontwikkelaar Krens uit Tilburg woningen met meerdere verdiepingen. In oktober 2020 kan er als alles meezit gestart worden met de bouw van de appartementen, die kunnen dan opgeleverd worden in de zomer van 2021.