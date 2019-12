Zeeland wordt wakker: sint met vliegtuig, Top 2000 en inloopavond kerk

Sint met vliegtuig

Met een schip, te paard en op de fiets. Sinterklaas kwam al op heel wat manieren aan in Zeeland. Maar zijn komst naar basisschool De Meidoorn in Nisse is wel heel spectaculair, de goedheiligman komt met het vliegtuig.

Nog meer Sinterklaasnieuws. Goedemorgen Zeeland gaat vandaag op zoek naar de Beste HulpSint van Zeeland. Wie heeft bijvoorbeeld de beste baard, kan het beste een cadeau inpakken en het mooiste zingen?

Sinterklaas is een echte kindervriend (foto: Mireille Baetens-Roskam)

Top 2000

Geen decembermaand zonder de Top 2000 van NPO Radio 2. DJ's rijden met een speciale stembus door het land om aandacht te vragen voor de Stemweek. Vandaag staat de bus op de Grote Markt in Middelburg.

(foto: NPO Radio 2)

Inloopavond kerk Sluis

Volgend jaar oktober moet de bouw beginnen en wordt de Sint Johannes de Doperkerk in Sluis langzaamaan omgetoverd tot een appartementencomplex. Een deel van de kerk blijft beschikbaar voor kerkdiensten. Gisteravond werden de plannen in de kerk gepresenteerd.

Lees ook:

Slag om de Schelde

De regisseur van de speelfilm Slag Om De Schelde heeft het draaischema omgegooid. De opnamen in Brouwershaven zijn nu een week later dan aanvankelijk gepland. Daarom zijn er veel nieuwe figuranten nodig.

Lees ook:

Zoutelande (foto: Monique Ardon)

Weer

Er is vooral in Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Beveland plaatselijk dichte mist, en dat kan vanochtend nog wel even blijven. Verder zijn er brede opklaringen en het is lokaal glad op de weg, bij -1 tot +3 graden. De mistbanken lossen later vanochtend op en dan is het ook daar vrij zonnig. Het wordt vanmiddag 3 tot 5 graden, bij een zwakke veranderlijke wind.