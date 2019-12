Ellie uit Zierikzee eet hondenvoer voor likes... én de verkoop

De video's van Ellie Bolle uit Zierikzee gingen viral op de website Dumpert, waar vaak grappige video's geplaatst worden. Ze heeft er bewust voor gekozen om op deze manier haar artikelen uit de winkel aan te prijzen. "Wat ik laat zien heeft altijd wel met het seizoen te maken. Mensen zoeken dan vaak in zo'n periode ook naar die spullen en dan weten ze dat ze het bij ons kunnen krijgen."

'Dit past bij mij'

Dat iedereen om haar video's moet lachen vindt ze juist leuk. "Zo ben ik, het past bij mij. Ondertussen word ik ook herkend op straat. Grappig toch?" Ook niet geheel onbelangrijk is dat de video's ook effect hebben op de verkoop. Volgens Bolle komen de mensen er speciaal voor naar de winkel. "Ze vragen dan naar dat product uit het filmpje", vertelt ze.

Ze las dat vloggen best wel eens wat op zou kunnen leveren en polste onder haar werknemers wie dat misschien wilde doen. "Niemand dus. Toen ben ik het zelf maar eens gaan proberen en vond het eigenlijk best leuk om te doen." Samen met haar man bedenkt ze waar ze het over gaan hebben en hoe ze dat in beeld brengen. "Alles gaat in één take."

Ellie Bolle neemt een nieuw filmpje op om haar kerstbomen te promoten (foto: Omroep Zeeland)

Dat je niet altijd de lachers op je hand hoeft te hebben om succesvol te zijn bewijst een kledingwinkel in Breskens. Eigenaresse Samina de Wever laat elke twee weken een deel van de collectie zien en ook dat werkt. "Als we het 's avonds posten krijgen we vaak al snel de eerste privéberichten binnen of we iets weg willen hangen. Ook de volgende dagen in de winkel is het drukker", vertelt ze.

Twee jaar geleden is ze samen met haar dochter, die ook in de winkel werkt, begonnen met het maken van de video's. Ze maakten toen een video omdat de winkel van kinderkledingwinkel de focus meer op dameskleding ging leggen. "Maar die video werd goed bekeken en daarna kregen we de vraag wanneer we een nieuwe gingen maken. Uiteindelijk zijn we het blijven doen, met succes", zegt eigenaresse Samina de Wever.

Filmpjes worden zelfs in Friesland bekeken

Ze is verbaasd over het bereik van haar video's. "Laatst had ik een klant uit Friesland die de video had gezien en op weg naar haar vakantiebestemming in Breskens stopte om even in de winkel te komen kijken." Ze heeft de afgelopen twee jaar haar klantenbestand zien groeien tot voorbij Goes. "Mensen komen echt gericht naar de winkel. Super leuk is dat."