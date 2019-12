Dressuurruiter Minderhoud met twee paarden in topselectie

Hans Peter Minderhoud met Glock's Dream Boy (foto: Orange Pictures)

Glock's Dream Boy en Glock's Zanardi zijn de paarden waarmee Minderhoud deel uitmaakt van het selectieve gezelschap. Daardoor lijkt de kans groot dat de dressuurruiter zich gaat plaatsen voor de Olympische Spelen van volgend jaar. Minderhoud deed twee keer eerder mee aan de Spelen.

Olympisch A-kader

dressuur, senioren Adelinde Cornelissen Zephyr Edward Gal Glock's Zonik Anne Meulendijks MDH Avanti Hans Peter Minderhoud Glock's Dream Boy Hans Peter Minderhoud Glock's Zanardi Emmelie Scholtens Desperado Diederik van Silfhout Expression

Minderhoud is in de op één na hoogste topselectie, het B-kader, ook vertegenwoordigd. Daar staat hij in met Glock's Casper. Thamar Zweistra uit Schore met Hexagon's Double Dutch en Lucie Louws uit Oostkapelle met Evito staan ook in die lijst van in totaal acht combinaties.

Jeanine Nieuwenhuis (foto: Omroep Zeeland)

Glansrijke toekomst

De toekomst ziet er voor de Zeeuwse dressuur ook glansrijk uit, want in het A-kader tot 25 jaar zijn twee combinaties opgenomen, die allebei uit Zeeland afkomstig zijn. Jasmien de Koeyer uit Sint-Jansteen met Esperanza en nummer één van de wereld Jeanine Nieuwenhuis uit Serooskerke (W) met TC Athene.



Eventing amazone Nina de Haas uit Hengstdijk staat met haar paard Divine in het A-kader voor Young Riders in die tak van de paardensport.